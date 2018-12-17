Son Dakika Haberleri: Karısına 'CIA Ajanıyım' Diyip Haftalarca Eve Uğramayan Adamın, 3 Karısı 13 Çocuğu Çıktı

Karısına 'CIA Ajanıyım' Diyip Haftalarca Eve Uğramayan Adamın, 3 Karısı 13 Çocuğu Çıktı

1 gün önce

Edinburgh'dan 53 yaşındaki Mary Turner Thomson'ın hikayesi herkesi şoke etti. "CIA ajanıyım" diyip haftalarca ortadan sürekli kaybolan kocasının; 3 karısı, 13 çocuğu olduğu ortaya çıktı.

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İNTERNETTEN TANIŞTIĞI ADAM, 2 HAFTADA EVLENME TEKLİF ETTİ
İNTERNETTEN TANIŞTIĞI ADAM, 2 HAFTADA EVLENME TEKLİF ETTİ
İnternet üzerinden tanışan bekar 1 bebek annesi Mary Turner Thomson, internetten tanıştığı William Allen Jordan'la ilişkiye başladı. Kısa sürede kadını etkileyen adam, tanıştıktan iki hafta sonra Mary'e evlilik teklif etti.
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KISA SÜREDE EVLENDİLER
KISA SÜREDE EVLENDİLER
Kısa süre içinde evlendiler. William, Mary'e kısır olduğunu söyledi ama Mary evlendikten 6 ay sonra hamile olduğunu öğrendi.
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'CIA AJANIYIM' DEDİ
CIA AJANIYIM DEDİ
Edinburgh'da yaşayan 53 yaşındaki Mary Turner Thomson'ın hikayesi, asıl buradan sonra ilginç hale geldi. William Allen Jordan, karısına kendisinin CIA ajanı olduğunu söyledi.
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HAFTALARCA EVE UĞRAMIYORDU
HAFTALARCA EVE UĞRAMIYORDU
ABD'li William, gizli göreve gittiğini söyleyip haftalarca eve uğramıyordu.
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3 KARISI, 13 ÇOCUĞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
3 KARISI, 13 ÇOCUĞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Gerçek adı William bile değildi, üç karısı daha vardı ve 13 çocuğu. ABD'li adam, Mary Turner Thomson'a 200 bin Sterlin ödeyip çocuklarını kaçırmakla tehdit ederek kadının konuşmamasını sağladı.
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'Seri yalancı' sahte CIA ajanının geçmişte çift eşlilik, ruhsatsız silah bulundurma, dolandırıcılık ve daha birçok suçtan hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Birleşik Krallık'ta hapse atılan adam, iki buçuk yıl cezaevinde tutulduktan sonra ABD'ye sınır dışı edildi.
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Başından geçenleri anlatan bir kitap yazan Mary Turner Thomson'ın hikayesi, BBC'de yayınlanan bir diziyle neredeyse aynı. 'Mrs Wilson' adlı dizi, halihazırda yayında.
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Yalancı adamın eski karısı ile fotoğrafı...
Yalancı adamın eski karısı ile fotoğrafı...
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»      Haber Yayın Tarihi : 17.12.2018 03:15 

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