Karısına 'CIA Ajanıyım' Diyip Haftalarca Eve Uğramayan Adamın, 3 Karısı 13 Çocuğu Çıktı

1 İNTERNETTEN TANIŞTIĞI ADAM, 2 HAFTADA EVLENME TEKLİF ETTİ İnternet üzerinden tanışan bekar 1 bebek annesi Mary Turner Thomson, internetten tanıştığı William Allen Jordan'la ilişkiye başladı. Kısa sürede kadını etkileyen adam, tanıştıktan iki hafta sonra Mary'e evlilik teklif etti.

2 KISA SÜREDE EVLENDİLER Kısa süre içinde evlendiler. William, Mary'e kısır olduğunu söyledi ama Mary evlendikten 6 ay sonra hamile olduğunu öğrendi.

3 'CIA AJANIYIM' DEDİ Edinburgh'da yaşayan 53 yaşındaki Mary Turner Thomson'ın hikayesi, asıl buradan sonra ilginç hale geldi. William Allen Jordan, karısına kendisinin CIA ajanı olduğunu söyledi.

4 HAFTALARCA EVE UĞRAMIYORDU ABD'li William, gizli göreve gittiğini söyleyip haftalarca eve uğramıyordu.

5 3 KARISI, 13 ÇOCUĞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Gerçek adı William bile değildi, üç karısı daha vardı ve 13 çocuğu. ABD'li adam, Mary Turner Thomson'a 200 bin Sterlin ödeyip çocuklarını kaçırmakla tehdit ederek kadının konuşmamasını sağladı.

6 'Seri yalancı' sahte CIA ajanının geçmişte çift eşlilik, ruhsatsız silah bulundurma, dolandırıcılık ve daha birçok suçtan hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Birleşik Krallık'ta hapse atılan adam, iki buçuk yıl cezaevinde tutulduktan sonra ABD'ye sınır dışı edildi.

7 Başından geçenleri anlatan bir kitap yazan Mary Turner Thomson'ın hikayesi, BBC'de yayınlanan bir diziyle neredeyse aynı. 'Mrs Wilson' adlı dizi, halihazırda yayında.

8 Yalancı adamın eski karısı ile fotoğrafı...

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