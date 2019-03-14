Son Dakika Haberleri: Kariyerlerini Bırakıp, Tekneyle Çıktıları Dünya Turunda 3 Çocuk Yaptılar

Kariyerlerini Bırakıp, Tekneyle Çıktıları Dünya Turunda 3 Çocuk Yaptılar

49 dakika önce

36 yaşındaki kadın sanatçı Jess Lloyd-Mostyn, ve 48 yaşındaki mimar kocası James , kariyerlerine 2011 yılında bir nokta koyup tekneyle dünya seyahatine çıktılar. Çiftin seyahat yaptıkları teknede üç çocukları dünyaya geldi.

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36 yaşındaki Jess Lloyd-Mostyn ve 48 yaşındaki eşi James, 2011'den beri seyahat ediyor. Jess, eskiden bir sanatçıydı ve James ise mimarlık yapıyordu. İkisi de seyahat için kariyerinden vazgeçti.
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Çift sekiz yıl içinde 36 ülke ziyaret edip, 26.000 mil yol katetti. Bu dünya turunda bir de üç çocuk yaptılar.
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»      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:45 

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