Katil Annenin İtirafı Kan Dondurdu! Önce Isırdı, Sonra Dövüp, Öldürdü

1 2016 yılında Pennsylvania'daki Jackson Township'teki bir evde kızı Isabel Godfrey'i öldürmekten suçlu bulunan 33 yaşındaki Regina Lester, geçtiğimiz çarşamba çıktığı duruşmada kızını öldürmeden önce yaptığı eziyetleri itiraf ederek şoke etti.

2 Savcılar, zavallı Isabel'in ısırık yaraları, künt-kuvvet travması, bir spinal yaralanma ve boğulma yaşadığını, bunların ürkütücü ölümüne yol açtığını söyledi.





3 Cani anne, kızı Isabel'in ölümü sırasında, fentanil, sentetik esrar kullandığını, bipolar bozukluk, anksiyete ve depresyon için reçeteli ilaçlarının üzerine bir de kokteyl içtiğini söyledi. Regina Lester, "İçi boş, puro ile doldurulmuş puro içine fentanil ve üstüne sentetik esrar ve üzerine banyo tuzları koydum ve yuvarladım. Ben kendimde değildim, delirdim." dedi.



