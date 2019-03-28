Kazdıkları Mezarın İçinden Tarihi Hazine Çıktı!

1 Fransa'daki Korsika Adası'nda müthiş bir keşif gerçekleştirildi. Ada'da yapılan çalışmalarla Etrüks dönemine ait bir antik mezar keşfedildi.

2 Etrüskler, Milattan Önce 900 yılları civarında Toskana civarında yaşıyorlardı. Kültürleri hakkında çok az yazı bulunuyor.

3 Milattan önce 100 civarında, Roma İmparatorluğu son yerleşim yerlerini ele geçirdi.

4 Milattan Önce dördüncü yüzyıla ait olduğu saptanan mezar, bir taşın içine kazılı.

5 Roma dönemine ait geniş bir mezarlık da bulunuyor. Aleria bölgesindeki bu mezarda da binlerce insanın kemiği olduğu tahmin ediliyor.

6 Binlerce kişinin kemiklerinin bulunduğu düşünülen mezarda Tanrıça Afrodit'e ait olduğu düşünülen bir suret de bulundu.

7 Mühür yüzüğünün üzerinde bulunan suretin nelerin ortaya çıkmasını sağlayacağı merak konusu oldu. Araştırmacılar şimdi de iskeletin tamamına ulaşmaya çalışıyor. Dünyanın konuştuğu keşif sayesinde Etrükslerin cenaze töreni ile ilgili ipuçları da bulunabileceği düşünülüyor.

8 Müze Yöneticisi Franck Leandri, 'Bu Etrüsklerin cenaze törenlerinini anlamamızı sağlayacak kayıp halka' dedi.

9 Antropolog Catherine Rigeade de, mezarın önemli bir kişiye ait olduğunu düşündüklerini ifade etti.

10 15 seramik vazonun Etrüsk döneminden kalmış gibi göründüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: