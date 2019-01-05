Kekin İçinden Fırlayan Fare, Olay Yarattı! İşte Sizleri Şaşırtıp, Kafa Karıştıracak 20 Fotoğraf

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Şehvetli bir saksı çiçeği
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Bu bizim Hüsnü dayı değil mi ya?
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'Eşyalarını topla çekip gidiyoruz bu hayattan' diyen turp
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Bu fiş bir çift kulaklık takıyormuş gibi
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Bu kaya parçası değil de sanki pastırma!
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Bu plastik torba kendini bir kedi sanıyor?
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Sıradışı şekilli çörek! Vallahi istesen bu kadar benzetemezsin
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Huysuz Beetle kaşlarını çattı
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Bu ürpertici bitki, mahalleye göz kulak oluyor gibi görünüyor..
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Şirinevler'e geldik eheuhe
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Bu ördeğin gagasında Alman kurdu mu var?
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Gelinin bacakları at mı?
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Bu sebze garip bir şekilde ördeğe benziyor
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Şekilli biber çok üzgün görünen bir yüze sahip
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Bu bulut tıpkı bir köpeği andırıyor
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Çamaşır makinesinin çalışmaktan başı dönmüş gibi..
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Bu tablo kancası, dehşete düşmüş bir yüzü andırıyor
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Bu ninja şeklindeki yaprak, dövüş için hazır!