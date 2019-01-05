Kekin İçinden Fırlayan Fare, Olay Yarattı! İşte Sizleri Şaşırtıp, Kafa Karıştıracak 20 Fotoğraf

1 Şehvetli bir saksı çiçeği

2 Bu bizim Hüsnü dayı değil mi ya?

3 'Eşyalarını topla çekip gidiyoruz bu hayattan' diyen turp

4 Bu fiş bir çift kulaklık takıyormuş gibi

5 Bu kaya parçası değil de sanki pastırma!

6 Bu plastik torba kendini bir kedi sanıyor?

7 Sıradışı şekilli çörek! Vallahi istesen bu kadar benzetemezsin

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9 Huysuz Beetle kaşlarını çattı

10 Bu ürpertici bitki, mahalleye göz kulak oluyor gibi görünüyor..

11 Şirinevler'e geldik eheuhe

12 Bu ördeğin gagasında Alman kurdu mu var?

13 Gelinin bacakları at mı?

14 Bu sebze garip bir şekilde ördeğe benziyor

15 Şekilli biber çok üzgün görünen bir yüze sahip

16 Bu bulut tıpkı bir köpeği andırıyor

17 Çamaşır makinesinin çalışmaktan başı dönmüş gibi..

18 Bu tablo kancası, dehşete düşmüş bir yüzü andırıyor

19 Bu ninja şeklindeki yaprak, dövüş için hazır!