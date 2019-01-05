Son Dakika Haberleri: Kekin İçinden Fırlayan Fare, Olay Yarattı! İşte Sizleri Şaşırtıp, Kafa Karıştıracak 20 Fotoğraf

Kekin İçinden Fırlayan Fare, Olay Yarattı! İşte Sizleri Şaşırtıp, Kafa Karıştıracak 20 Fotoğraf

1 saat önce

Gündelik yaşamda sürekli kullandığımız nesneler ya da yediğimiz besinler, zaman zaman farklı görünümlerde olabiliyor. İşte buna şahit olacağınız 20 fotoğraf...

1
Şehvetli bir saksı çiçeği
Şehvetli bir saksı çiçeği
2
Bu bizim Hüsnü dayı değil mi ya?
Bu bizim Hüsnü dayı değil mi ya?
3
'Eşyalarını topla çekip gidiyoruz bu hayattan' diyen turp
Eşyalarını topla çekip gidiyoruz bu hayattan diyen turp
4
Bu fiş bir çift kulaklık takıyormuş gibi
Bu fiş bir çift kulaklık takıyormuş gibi
5
Bu kaya parçası değil de sanki pastırma!
Bu kaya parçası değil de sanki pastırma!
6
Bu plastik torba kendini bir kedi sanıyor?
Bu plastik torba kendini bir kedi sanıyor?
7
Sıradışı şekilli çörek! Vallahi istesen bu kadar benzetemezsin
Sıradışı şekilli çörek! Vallahi istesen bu kadar benzetemezsin
8
9
Huysuz Beetle kaşlarını çattı
Huysuz Beetle kaşlarını çattı
10
Bu ürpertici bitki, mahalleye göz kulak oluyor gibi görünüyor..
Bu ürpertici bitki, mahalleye göz kulak oluyor gibi görünüyor..
11
Şirinevler'e geldik eheuhe
Şirinevlere geldik eheuhe
12
Bu ördeğin gagasında Alman kurdu mu var?
Bu ördeğin gagasında Alman kurdu mu var?
13
Gelinin bacakları at mı?
Gelinin bacakları at mı?
14
Bu sebze garip bir şekilde ördeğe benziyor
Bu sebze garip bir şekilde ördeğe benziyor
15
Şekilli biber çok üzgün görünen bir yüze sahip
Şekilli biber çok üzgün görünen bir yüze sahip
16
Bu bulut tıpkı bir köpeği andırıyor
Bu bulut tıpkı bir köpeği andırıyor
17
Çamaşır makinesinin çalışmaktan başı dönmüş gibi..
Çamaşır makinesinin çalışmaktan başı dönmüş gibi..
18
Bu tablo kancası, dehşete düşmüş bir yüzü andırıyor
Bu tablo kancası, dehşete düşmüş bir yüzü andırıyor
19
Bu ninja şeklindeki yaprak, dövüş için hazır!
Bu ninja şeklindeki yaprak, dövüş için hazır!
20
Şeytani alev
Şeytani alev

»      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:54 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Deniz Kıyısına Vurdu! Vatandaş Kapmak İçin Yarıştı İşte Mobil İnterneti En Hızlı 10 Ülke! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada Cinsel İlişki Robotlarının Üretildiği Fabrikayı Görenler Şaşkına Dönüyor! Kim İnanır Aleyna Tilki'nin Annesi Olduğuna! Instagram'ına Bakan Şaşıp Kalıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 10:04:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kekin İçinden Fırlayan Fare, Olay Yarattı! İşte Sizleri Şaşırtıp, Kafa Karıştıracak 20 Fotoğraf
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]