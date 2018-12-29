Kelly Brook'tan Kilo Verdikten Sonra İlişki İtirafı: Eskisi Kadar Azgınım
2 saat önce
39 yaşındaki ünlü model Kelly Brook, kilo verdikten sonra cinsel hayatının canlandığını itiraf etti.
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10 yıl içinde büyük değişim geçiren Kelly Brook, şimdilerde bambaşka biri haline geldi.
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Eski haline kıyasla fazlaca kilolu bir bedene bürünen Kelly Brook, kendisini 'balon gibi' sözüyle tanımlıyordu.
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Kelly Brook kendi deyimiyle aşk yüzünden kilo aldı.
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39 yaşındaki ateşli model, Nisan 2015'ten bu yana 33 yaşındaki Jeremy Parisi ile çıkıyor.
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Kendisine balon diyen güzel model, erkek arkadaşının da kendisine balon demesinden sonra kilo verip, 2 beden inceldi.
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Kelly Brook, 44 bedenden 40 bedene düştü.
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Fabulous Digital'e konuşan Brook: Kilo verdikten sonra cinsel ilişki hayatımız canlandı. Eskisi kadar azgınım. Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun. Bu beden güveniyle ilgili, daha fazla enerjin var, kendini her açıdan çok daha iyi hissediyorsun.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:07
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