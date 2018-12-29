Kelly Brook'tan Kilo Verdikten Sonra İlişki İtirafı: Eskisi Kadar Azgınım

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Fabulous Digital'e konuşan Brook: Kilo verdikten sonra cinsel ilişki hayatımız canlandı. Eskisi kadar azgınım. Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun. Bu beden güveniyle ilgili, daha fazla enerjin var, kendini her açıdan çok daha iyi hissediyorsun.