Son Dakika Haberleri: Kemal Sunal'ın ilk dizisi 'Saygılar Bizden'de birlikte rol aldığı ufaklık bakın kim çıktı!
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Kemal Sunal'ın ilk dizisi 'Saygılar Bizden'de birlikte rol aldığı ufaklık bakın kim çıktı!

2 saat önce

Vefatının 19. yıl dönümünde Kemal Sunal'ı saygıyla anıyoruz. Oynadığı tüm filmler hafızamızda. Peki ya usta oyuncunun ilk dizisini hatırlıyor musunuz? Senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı, Kemal Sunal başta olmak üzere 'Bizimkiler' ekibinden pek çok oyuncunun rol aldığı 13 bölümlük fenomen diziyi hatırlayanlar çok azdır. İşte hem usta oyuncuyu anmak hem de 13 bölümü de hayatın içinden mesajlar içeren 'Saygılar Bizden' hakkında 12 ufak bilgi...

1
Sadece 13 bölüm olarak yayınlanan TV dizisiydi...
Sadece 13 bölüm olarak yayınlanan TV dizisiydi...
Saygılar Bizden, bir Türk televizyon dizisiydi. 1992 yılının Eylül ve Aralık ayları arasında, toplam 13 bölüm olarak InterStar'da yayınlandı.
2
Kemal Sunal, 'Şaban' karakterinden tamamen çıkmış ve oyunculuğuyla döktürmüştür...
Kemal Sunal, Şaban karakterinden tamamen çıkmış ve oyunculuğuyla döktürmüştür...
3
Kemal Sunal, bu diziyle hiçbir sinema filmiyle kazanamadığı parayı kazanmış...
Kemal Sunal, bu diziyle hiçbir sinema filmiyle kazanamadığı parayı kazanmış...
'Hababam Sınıfı' serisi, Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo, Davaro, Salako, Korkusuz Korkak, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Süt Kardeşler gibi bir ton filmde kazanamadığı parayı televizyonun gücüyle sadece 13 bölümde kazanmıştır.
4
Özel TV'lerin RTÜK'süz dönemine denk geldiği için küfür, alkol ve sigara içerir...
Özel TVlerin RTÜKsüz dönemine denk geldiği için küfür, alkol ve sigara içerir...
5
Türk yargı sisteminin ironik bir şekilde ti'ye alınmıştır...
Türk yargı sisteminin ironik bir şekilde tiye alınmıştır...
Rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma, sorunların mahkeme de çözülememesi ve kavga dolu mahkeme günleri.
6
Kemal Sunal''ın oğlu rolünde oynayan ''Uçurtmayı Vurmasınlar''ın Barış''ıdır.
Kemal Sunalın oğlu rolünde oynayan Uçurtmayı Vurmasınların Barışıdır.
Ozan Bilen, Pera Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Oyunculuğu Bölümünü bitirdi. Sonrasında çeşitli dizi ve film projelerinde rol almıştır.
7
'Bizimkiler' dizisinin ekibinden pek çok oyuncu da 'Saygılar Bizden' kadrosunda rol almıştır...
Bizimkiler dizisinin ekibinden pek çok oyuncu da Saygılar Bizden kadrosunda rol almıştır...
8
'Ali' rolünde ise başarılı oyuncu Zafer Algöz vardır...
Ali rolünde ise başarılı oyuncu Zafer Algöz vardır...
9
Başarılı oyuncu Güler Ökten 'Handan' rolündedir. Sürekli emirler verir, işlerini hep başkalarına yaptırır, kendisi keyfine bakar...
Başarılı oyuncu Güler Ökten Handan rolündedir. Sürekli emirler verir, işlerini hep başkalarına yaptırır, kendisi keyfine bakar...
10
Jülide Kural Katip rolündedir. Zeki demirkubuz da sevgilisi rolünde ufak bir görüntüde yer alır.
Jülide Kural Katip rolündedir. Zeki demirkubuz da sevgilisi rolünde ufak bir görüntüde yer alır.
11
Hakim rolünde ise emektar oyuncu Erol Demiröz vardır...
Hakim rolünde ise emektar oyuncu Erol Demiröz vardır...
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Rıza'ya tekme atan kız Kemal Sunal'ın öz kızı Ezo Sunal'dır. İşte o sahneden kareler...
Rızaya tekme atan kız Kemal Sunalın öz kızı Ezo Sunaldır. İşte o sahneden kareler...
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7 Ocak 1984 doğumlu Ezo Sunal, Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Orff-Schulwerk eğitimi aldı.
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Bir dönem Elele dergisinde editörlük yapan Ezo Sunal, Okan Universitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler verdi.
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Show Tv'de yayınlanan; Güldüy Güldüy Show çocuk programının da sunuculuğunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:32 
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