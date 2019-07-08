Son Dakika Haberleri: Kendall Jenner yeni sevgilisini de NBA'den buldu!
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Kendall Jenner yeni sevgilisini de NBA'den buldu!

1 saat önce

Kardashian'ların hızlı hayatına yetişebilene aşk olsun. Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Kendall Jenner, gönlünü başka bir NBA oyuncusu LA Lakers'ın oyuncusu Kyle Kuzma'ya kaptırdı. Çift Malibu'da romantik bir tekne keyfi yaparken görüntülendi.

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Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner, sevgililerini NBA basketbolcularından seçmeye devam ediyor.
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Geçen yılın en çok kazanan modeli, NBA oyuncusu Blake Griffin'le yaşadığı aşk sonrası, yine bir NBA oyuncusu Jenner Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile birlikte olmuştu.
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Güzel model 2 ay evvel Ben Simmons'tan da ayrılıp, kendine NBA'den yeni bir sevgili yaptı.
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Kylie Jenner, önceki gün LA Lakers takımından basketbol yıldızı 23 yaşındaki Kyle Kuzma'yla Malibu'da romantik bir tekne keyfi yaparken görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:42 
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