Kendall Jenner yeni sevgilisini de NBA'den buldu!

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Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner, sevgililerini NBA basketbolcularından seçmeye devam ediyor.
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Geçen yılın en çok kazanan modeli, NBA oyuncusu Blake Griffin'le yaşadığı aşk sonrası, yine bir NBA oyuncusu Jenner Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile birlikte olmuştu.
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Güzel model 2 ay evvel Ben Simmons'tan da ayrılıp, kendine NBA'den yeni bir sevgili yaptı.
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Kylie Jenner, önceki gün LA Lakers takımından basketbol yıldızı 23 yaşındaki Kyle Kuzma'yla Malibu'da romantik bir tekne keyfi yaparken görüntülendi.