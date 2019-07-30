Kendall & Kylie Jenner kardeşler, kendi giyim markaları için üstsüz poz verdi!

1 Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Kylie & Kendall Jenner kardeşler, kendi adlarını taşıyan giyim markası için kamera karşısına geçti.



2 Günden güne büyüyen markalarının tanıtımını yine kendileri yapan dünyaca ünlü modeller, cesur ve sıra dışı pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

3 Yaşları 21 ve 23 olan iki kardeş, geçtiğimiz günlerde markalarının tanıtımı için objektiflere üstsüz poz verdi.



4 İki yıldız, bu iddialı yöntemle, hayranlarının dikkatini çekmeyi ve ürünlerinin satışını arttırmayı amaçlıyor.

5 'Kendal + Kylie' isimli markayla servetine servet katan Kylie Jenner, modelliğin yanı sıra kozmetik piyasasında da oldukça tercih edilen bir isim.

6 Yine kendi adını taşıdığı kozmetik ürünlerini, tüm dünyaya pazarlıyor.

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