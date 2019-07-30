Kendall & Kylie Jenner kardeşler, kendi giyim markaları için üstsüz poz verdi!

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Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Kylie & Kendall Jenner kardeşler, kendi adlarını taşıyan giyim markası için kamera karşısına geçti.
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Günden güne büyüyen markalarının tanıtımını yine kendileri yapan dünyaca ünlü modeller, cesur ve sıra dışı pozlarıyla büyük beğeni topluyor.
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Yaşları 21 ve 23 olan iki kardeş, geçtiğimiz günlerde markalarının tanıtımı için objektiflere üstsüz poz verdi.
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İki yıldız, bu iddialı yöntemle, hayranlarının dikkatini çekmeyi ve ürünlerinin satışını arttırmayı amaçlıyor.
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'Kendal + Kylie' isimli markayla servetine servet katan Kylie Jenner, modelliğin yanı sıra kozmetik piyasasında da oldukça tercih edilen bir isim.
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Yine kendi adını taşıdığı kozmetik ürünlerini, tüm dünyaya pazarlıyor.