Son Dakika Haberleri: Kendi Kendine Doğum Yaptığı Anı, YouTube Kanalında Canlı Yayınladı!

Kendi Kendine Doğum Yaptığı Anı, YouTube Kanalında Canlı Yayınladı!

1 saat önce

'Mom Life' isimli Youtube kanalının sahibi Kara Baker, kendi kendine doğum yaptığı anı kanalında canlı olarak yayınladı.

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Tam zamanlı bakıcılık işiyle uğraşan ve Youtube kanalında annelikle ilgili videolar çeken Kara Baker, ilk doğum tecrübesinde çok korktuğunu, bu nedenle diğer çocuklarını evde doğurduğunu söylüyor.
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Yalnızca banyoyu kullanarak hastanenin 40 bin dolarlık tıbbi faturalarından kurtulduğunu iddia eden kadın, son çocuğunun doğumunu YouTube kanalında paylaştı.
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'İlk doğumum korkunç bir deneyimdi'
İlk doğumum korkunç bir deneyimdi
Doğum anındaki sakinliği ile dikkat çeken kadın, ilk çocuğunun doğumun hakkında şöyle konuşuyor: ''İlk çocuğum bir hastanede doğdu ve doğumu berbat bir deneyim oldu. Doktor yoktu ve bebeğin doğumu hemşireler sayesinde oldu. Bebeğin kordonu gecikmeli olarak kesildi, emzirmede oldukça geciktik. Tüm bunların üstüne bir de inanılmaz doğum masrafları ödedik.
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Tüm bunlar üzerine kendimi diğer çocuklarımın doğumu için eğitmeye karar verdim. YouTube'da diğer kadınların evde doğum hikayelerini izledim. Korkularımı yendim. Ve son çocuğumun doğumunu, ister evde doğum yapsınlar ister hastanede kadınlara güç vermesi adına YouTube'da yayınladım.''
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İnsanların doğum algısını değiştirmek istiyorum diyen kadın, doğumun tıbbi bir olay olmadığını iddia ederek, ''insanlar binlerce yıldır evde doğum yaptı. Sadece vücudunuzu dinleyin. Bu gerçek bir hediye'' diyor.
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Kara, doğum için hazırlanırken anne vücudunu organik gıdalarla beslemeyi, toksinlerden uzak durmayı ve mümkün olduğunca stressiz kalmayı seçmiş.
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Kara Baker'ın diğer 3 çocuğu...

»      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:45 

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YORUMLAR (8)
  • NEFES: AYIP DENİLEN BİR ŞEY VAR BEE...BÖYLE EDEPSİZ KADINLAR YÜZÜNDEN KADINLIĞIMDAN UTANIYORUM...... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • nurcan: yabancıların yüzde doksanı normal doğum yaparken bizim türk milletinde yüzde 90 ımız sezaryen olmakta ısrar ediyor.bu bayan ise evde normal doğumu yapacak kadar cesaretli ve bilinçli maşallah vallahi tebrik ederim bizde o cesaret yok Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • sevin: yav nedir bu bayanlar biyerlerini gosterme arzusu yuh artik dogum aninida gosteriyosunuz hicmi utanmaniz yok ailenizden cevrenizden Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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