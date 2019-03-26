Kendi Kendine Doğum Yaptığı Anı, YouTube Kanalında Canlı Yayınladı!

1 Tam zamanlı bakıcılık işiyle uğraşan ve Youtube kanalında annelikle ilgili videolar çeken Kara Baker, ilk doğum tecrübesinde çok korktuğunu, bu nedenle diğer çocuklarını evde doğurduğunu söylüyor.

2 Yalnızca banyoyu kullanarak hastanenin 40 bin dolarlık tıbbi faturalarından kurtulduğunu iddia eden kadın, son çocuğunun doğumunu YouTube kanalında paylaştı.

3 'İlk doğumum korkunç bir deneyimdi' Doğum anındaki sakinliği ile dikkat çeken kadın, ilk çocuğunun doğumun hakkında şöyle konuşuyor: ''İlk çocuğum bir hastanede doğdu ve doğumu berbat bir deneyim oldu. Doktor yoktu ve bebeğin doğumu hemşireler sayesinde oldu. Bebeğin kordonu gecikmeli olarak kesildi, emzirmede oldukça geciktik. Tüm bunların üstüne bir de inanılmaz doğum masrafları ödedik.

4 Tüm bunlar üzerine kendimi diğer çocuklarımın doğumu için eğitmeye karar verdim. YouTube'da diğer kadınların evde doğum hikayelerini izledim. Korkularımı yendim. Ve son çocuğumun doğumunu, ister evde doğum yapsınlar ister hastanede kadınlara güç vermesi adına YouTube'da yayınladım.''

5 İnsanların doğum algısını değiştirmek istiyorum diyen kadın, doğumun tıbbi bir olay olmadığını iddia ederek, ''insanlar binlerce yıldır evde doğum yaptı. Sadece vücudunuzu dinleyin. Bu gerçek bir hediye'' diyor.

6 Kara, doğum için hazırlanırken anne vücudunu organik gıdalarla beslemeyi, toksinlerden uzak durmayı ve mümkün olduğunca stressiz kalmayı seçmiş.