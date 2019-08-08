Son Dakika Haberleri: Kendi ölümünü bilen kahin, Türkiye depremi için bakın ne demiş!
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Kendi ölümünü bilen kahin, Türkiye depremi için bakın ne demiş!

1 saat önce

Ölmeden önce son gecesinde, "Bu son gecem, beni yalnız bırakın, sabaha ölmüş olacağım." diyen kahinden, tüyler ürperten Türkiye kehanetleri...

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16. yüzyılda yaşamasına rağmen, hala bilim insanlarının ilgi odağı olan Nostradamus, şimdilerde 2019 kehanetleriyle gündemde. Nostradamus'un, şifreli 10 bölümden oluşan kitaplarını çözmeye çalışan araştırmacılar, bazı kehanetlerin henüz gerçekleşmediğine inanıyor. Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olan kısım. Bu kehanetlere göre bakın Türkiye'de neler yaşanacak...
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Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar arasında ''Kehanet doğru mu olacak?'' tartışması başladı. İngiliz uzmanların ikiye bölünmesinin nedeni ise Nostradamus'un 'Yüzyıllar' adlı kitabındaki depremlerle ilgili kısımları, herkesin farklı şekilde yorumlaması.

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Türkiye depremi ne zaman olacak?
Türkiye depremi ne zaman olacak?
Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan Fransız uzman Fontbrune'ya göre, Nostradamus'ın deprem kehaneti çoktan gerçekleşti. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi kehaneti Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak. Ancak kehaneti farklı yorumlayanlar için durum epey korkutucu. Bir dizi uzmana göre Nostradamus'un kehaneti henüz gerçekleşmedi ve yakın gelecekte büyük bir deprem Türkiye'yi bekliyor.
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Nostradamus'un Türkiye kehanetleri yalnızca depremle sınırlı değil. Fransız şifre çözücü Jean-Charles De Fontbrune'ye göre, Türkiye ilk olarak ikinci cildin 52'nci dörtlüğünde şu şekilde geçiyor:

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Atina ile savaş ihtimali
Atina ile savaş ihtimali
''Geceler boyunca yeryüzü sallanacak, sonraki baharda iki kez daha olacak. Korent, Efes denizde boğulacak, yiğit şampiyonlar savaşa girecek…'' Fontbrune'un ismini veremediği bir ülke, iki deniz (Ege ve Karadeniz) arasından geçerek Yunanistan ve Türkiye'ye karşı yola çıkacak. Ardından iki ülke askeri savaşa girecek. Türkiye ile ilgili ikinci kehanet, üçüncü cildin üçüncü dörtlüğünde şu şekilde yer alıyor:
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''Mars, Merkür ve Ay bir araya gelecek, Güney'de korkunç bir kuraklık görülecek, Asya'nın dibindeki toprak sarsılacak, Korent ve Efes'te karışıklık…''
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:40 
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