Kentin en işlek caddesini kakalaklar bastı! Vatandaş çığlık çığlığa kaçtı

1 Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan bir bankanın kazan dairesinde, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.

2 İlaçlamanın etkisiyle, halk arasında 'kalorifer böceği' olarak bilinen ve hamam böceğinin bir türü olan yüzlerce 'Kakalak' bankanın önündeki rögar kapaklarından ve mazgallardan kaçmaya çalışınca cadde ve çevresindeki iş yerlerini bir anda sardı.

3 Cadde ve üzerindeki bazı iş yerlerinin bir anda saran böcekler, o sırada caddeden geçmekte olan vatandaşlar tarafından hayretle izlendi. Karşısında ansızın yüzlerce böcek gören vatandaşlar ise korkup çığlık atarak hızla koşmaya başladı. Uçabilme özelliğine de sahip olan Kakalaklar, zaman zaman vatandaşın üzerine de atladı.

4 Kakalaklar'ın istilasını önlemeye çalışan çevredeki iş yerlerinin çalışanları, ellerine aldıkları süpürgelerle durumu kontrol altına almak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Alo İlaçlama Hattı'nı arayan vatandaşlar yardım istedi.

5 Belediye'nin ilaçlama ekibi, böceklerin sardığı caddeye intikal etti. Kahramanmaraş Caddesi üzerinde bulunan bankanın çevresini istila eden kakalak böceğine karşı yoğun bir mücadele sergileyen ekipler, tüm rögar kapaklarını ve mazgalları tek tek açarak ilaçladı.

6 İlaçlamanın ardından, cadde Ortahisar Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlilerince temizlenerek dezenfekte edildi.

7 Böceklerin istilasını büyük bir şaşkınlık içerisinde ve hayretle izleyen çevredeki iş yeri çalışanları ve vatandaşlar ise böyle bir şeyle ilk kez karşılaştıklarını belirterek sebebine anlam veremediklerini ifade ettiler.