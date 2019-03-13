Khloe Kardashian'ın Sevgilisini Ayartmıştı! Jordyn Woods'un Estetiksiz Hali Şoke Ediyor
1 saat önce
Khloe Kardashian'ın kızının babası basketbolcu Tristan Thompson ile birlikte olan ve çiftin ayrılmalarına neden olan Jordyn Woods'un değişimi pes dedirtti.
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Kardashian ailesi, Jordyn Woods'u kız kardeşleri gibi görüyordu. Woods, Khloe Kardashian'ın kızının babası basketbolcu Tristan Thompson ile birlikte olmuş, haber magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.
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Aldatma olayıyla gündeme gelen Jordyn'nin, şimdi de eski bir fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
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Adeta evrim geçiren Jordyn Woods'un görüntüsü 'Pes' dedirtti… Kilo vermesinin dışında baştan sona estetikli olduğu görülen Woods'un eski fotoğrafını paylaşanlar 'Tristan bunun için mi Khloe'den ayrıldı' gibi yorumlar yaptı…
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:18
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