Son Dakika Haberleri: Kilo Verince Cinsel Hayatım Canlandı Diyen Ünlü Model, Cesur Kıyafetiyle Büyüledi

Kilo Verince Cinsel Hayatım Canlandı Diyen Ünlü Model, Cesur Kıyafetiyle Büyüledi

1 saat önce

"Kilo verdikten sonra cinsel hayatım canlandı. Eskisi kadar azgınım." açıklamasıyla gündem olan Kelly Brook, geçtiğimiz akşam sevgilisiyle katıldığı gösteriye giydiği cesur kıyafetle büyüledi.

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Olay açıklamadan sonra sevgilisiyle görüntülendi!
Olay açıklamadan sonra sevgilisiyle görüntülendi!
44 bedenden 40 bedene düşen sonrasında verdiği bir röportajda "Eskiden olduğum kadar azgınım. Cinsel hayatım canlandı." açıklamasıyla şaşırtan güzel model Kelly Brook, geçen akşam sevgilisiyle Ünlü Cirque du Soleils adlı gösteriside görüntülendi.
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Zayıfladıkça cesaretleniyor
Zayıfladıkça cesaretleniyor
Zayıflayınca kıyafet seçimi de cesurlaşan 39 yaşındaki Kelly Brook, siyah ceket tipi mini elbisesiyle dikkat çekti.
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Dekoltesini zaptetmekte zorlandı
Dekoltesini zaptetmekte zorlandı
Mini elbisesinin derin göğüs dekoltesini zaptetmekte zaman zaman zorlanan Brook, görünümünü siyah topuklu sandaletler ve beline taktığı kemerle tamamladı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:19 

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