Kilodan Ayakkabısını Bağlayamayınca Zayıflamaya Karar Verdi, Dönüşümüyle Herkese İlham Oldu

1 33 yaşındaki Heather Jackson, ayakkabılarını bağlamayacak kadar şişman olduğunu fark ettikten sonra hayal edilemez bir fiziki dönüşüm geçirdi. En yakın arkadaşının düğün töreni için giydiği çiçekli şifon maksi elbise ve klasik bir saç bandı ile her şey tamam gözüküyordu. Parıltılı ayakkabılarını giymek için sabırsızlanıyordu ki ayakkabılarını bağlamayacak kadar şişman olduğunu fark etti.



2 Heather Jackson: Tamamen aşağılanmış hissettim. Ayakkabıyı bağlamayı tüm çabamla denedim, ama faydası olmadı. Arkadaşımın yardım etmek zorunda kalması beni nefessiz hissettirdi ve o saniye bir değişiklik yapmak istediğime karar verdim.

3 Heather, en kilolu halinde 54 beden elbise giyiyordu.

4 Heather, 'Zayıflama Dünyası'na üye olduktan sonra, hızla kilo vermeye başladı.

5 Heather ilk haftasında, sekiz kilo verdi. Üstelik bunu yaparken aç da kalmadı. Her sabah kaselerce yediği şekerli gevrekli kahvaltıyı; ızgara pastırma, domates, yumurta, kızarmış ekmek ile değiştirdi. Öğle yemeğinde sandviç yerine; salata, tavuk yedi. Yağlı paket servisi yemeklerini bıraktı. Balık, lapa bezelye, yağsız biftek, yeşillik ve fırın patates ile değiştirdi.

6 Kızarmış ekmek, tatlılar, çikolata, cips ve dondurma atıştırmayı bıraktı. Heather'ın hızlı değişimi çoğu insana ilham oldu.

7 Heather danışmanların kontrolü altında diyete başladığında hissettiklerini şöyle söyledi: İlk hafta o kadar çok yemek yedim ki kilo aldığımdan endişeleniyordum. Ne kadar kilo kaybettiğimi fark ettiğimde ise çok şaşırdım. Bu sonuç, devam etmem için daha kararlı hale getirdi.

8 Artık gönül rahatlığıyla bikini ve mayo giyiyordu.

9 Heather'ın 'Zayıflama Dünyası' pazarlama danışmanı, dönüşümünden çok etkilendi ve Heather'dan da danışman olmasını istedi.

10 Heather, 2017 yılında kendi 'Zayıflama Dünyası' grubunu kurdu. Şu anda tam zamanlı olarak dnaışmanlık yapıyor.

11 Heather şöyle diyor: 200'den fazla üyem var ve insanların hayatlarını değiştirmelerine yardımcı olacağımı bilmek beni çok mutlu ediyor.

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