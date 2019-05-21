Kilodan Hareket Bile Edemiyordu, Çocukları İçin 90 Kilo Verdi!

1 52 yaşındaki Vance Hids, idari bölge avukatlığı yapıyor ve hayatında hiç sağlıklı bir yaşam sürdüremediğini söylüyor. Ancak bu hiç denemediği anlamına da gelmiyor.

2 Defalarca kilo vermeye ve sağlıklı yaşamaya çalışan Vance, onlarca kilo verip onlarca kilo aldığını söylüyor.

3 "Elbette ilk başlardaki hırsla her şey çok güzel bir şekilde ilerliyor ve birkaç hafta sonraysa motivasyon kayboluyor. Her şey bir anda eski haline dönüyor. Sağlıksız yaşam! "



4 Vance, bu kısır döngüden sıkılmış olacak ki tam bir yıl önce, Kasım 2017'de bir karar veriyor. Ancak bu defa farklı bir detay var. Tüm diyet ve spor yolculuğunu sosyal medyada paylaşmaya başlıyor.

5 Böylece takipçileri onu girdiği bu yolda sorumlu tutuyor, vazgeçmesini engelliyor ve itici bir güç oluyor. Hatta öyle ki beklediğinden çok daha büyük bir etki yaratıyor.

6 Zamanla onu takip edenlerden mesajlar almaya başlayan Vance, başkalarına ilham kaynağı olduğunu fark ediyor. Hatta spor salonunda karşılaştığı bir adam devam etmesini, pes etmemesini söylüyor.

7 Elbette bu durum her şeyi çok daha ciddi bir hale getiriyor. Ama her şeyin arkasındaki asıl itici güç elbette ailesi. Karısı ve 3 güzel çocuğu olan Vance, bu kilolardan kurtulmak zorunda olduğunu ve bunu çocuklarına aklına koydukları şeyi yapabileceklerini kanıtlamak için yaptığını söylüyor.

8 Sadece spor salonuna gitmiyor, profesyonel güreş ve yoga yapıyor. Ayrıca haftada 2 kez su aerobiğine gidiyor, yüzüyor.

9 Elbette beslenme alışkanlıkları tamamen değişti. Artık sağlıksız atıştırmalıkları hayatından çıkarıp sağlıklı bir şekilde besleniyor.

10 Ve sonuç: 2017 Kasım'ından bu yana tam 90 kilo veren Vance 215 kilodan 125 kiloya düşüyor. Kilo verme yolculuğuyla adeta sosyal medya fenomeni haline geldi.

11