Son Dakika Haberleri: Kilodan Hareket Bile Edemiyordu, Çocukları İçin 90 Kilo Verdi!

Kilodan Hareket Bile Edemiyordu, Çocukları İçin 90 Kilo Verdi!

1 gün önce

52 yaşındaki Vance Hinds, fazla kilolarından hareket bile edemiyordu. Çocuklarına kafasına koyduğu şeyi yapabileceklerini kanıtlamak için zayıflama sürecine başladı. İşte çocukları için 90 kilo veren Hinds'in azimli hikayesi...

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52 yaşındaki Vance Hids, idari bölge avukatlığı yapıyor ve hayatında hiç sağlıklı bir yaşam sürdüremediğini söylüyor. Ancak bu hiç denemediği anlamına da gelmiyor.
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Defalarca kilo vermeye ve sağlıklı yaşamaya çalışan Vance, onlarca kilo verip onlarca kilo aldığını söylüyor.
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"Elbette ilk başlardaki hırsla her şey çok güzel bir şekilde ilerliyor ve birkaç hafta sonraysa motivasyon kayboluyor. Her şey bir anda eski haline dönüyor. Sağlıksız yaşam! "
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Vance, bu kısır döngüden sıkılmış olacak ki tam bir yıl önce, Kasım 2017'de bir karar veriyor. Ancak bu defa farklı bir detay var. Tüm diyet ve spor yolculuğunu sosyal medyada paylaşmaya başlıyor.
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Böylece takipçileri onu girdiği bu yolda sorumlu tutuyor, vazgeçmesini engelliyor ve itici bir güç oluyor. Hatta öyle ki beklediğinden çok daha büyük bir etki yaratıyor.
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Zamanla onu takip edenlerden mesajlar almaya başlayan Vance, başkalarına ilham kaynağı olduğunu fark ediyor. Hatta spor salonunda karşılaştığı bir adam devam etmesini, pes etmemesini söylüyor.
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Elbette bu durum her şeyi çok daha ciddi bir hale getiriyor. Ama her şeyin arkasındaki asıl itici güç elbette ailesi. Karısı ve 3 güzel çocuğu olan Vance, bu kilolardan kurtulmak zorunda olduğunu ve bunu çocuklarına aklına koydukları şeyi yapabileceklerini kanıtlamak için yaptığını söylüyor.
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Sadece spor salonuna gitmiyor, profesyonel güreş ve yoga yapıyor. Ayrıca haftada 2 kez su aerobiğine gidiyor, yüzüyor.
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Elbette beslenme alışkanlıkları tamamen değişti. Artık sağlıksız atıştırmalıkları hayatından çıkarıp sağlıklı bir şekilde besleniyor.
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Ve sonuç: 2017 Kasım'ından bu yana tam 90 kilo veren Vance 215 kilodan 125 kiloya düşüyor. Kilo verme yolculuğuyla adeta sosyal medya fenomeni haline geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.05.2019 08:39 
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