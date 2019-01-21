Kilolarıyla Başı Dertteydi, 64 Kilo Verdi Bambaşka Birine Dönüştü

1 16 yaşında olan Josie'nin tartıda gördüğü en yüksek sayı 127 kilogram oldu.

2 Çok gençti ve sağlığı ellerinden kayıp gidiyordu. Bir şeyler için geç kalmak istemedi ve hayatını o an değiştirmeye karar verdi. Yaptığı bazı diyetlerden sonuç alamadı ve başarısız oldu. Ancak bu başarısızlık Josie'yi yıldırmadı ve ayna karşısında; "Hayır, bir daha kilolu olmayacaksın" dedirtti.

3 Desgrand, "Bir sonraki kilo verme yolculuğum için heyecan duydum, farklı açılardan fotoğrafımı çektim. Uzun bir yolculuk yapacağımı bilerek, ölçülerimi yazdım. Her bir değişikliği görmek istedim" dedi.



4 Hayatını baştan sona değiştiren genç kız öncelikle düşük karbonhidratlı ve şekersiz bir diyet uygulamaya başladı. Bunun yanı sıra günlük su içme miktarını artırdı. Bu süreçte ailesi de kendisine destek oldu. Hatta kilo verme yolculuğunda babası da ona katılarak beraber diyeti devam ettirmeye karar verdiler.

5 Neredeyse hayatından şekeri çıkaran Desgrand, öğünlerine avokado, mantar, kabak gibi sağlıklı sebzeleri dahil etti. Elbette bunları pişirme yöntemi de son derece sağlıklı olandı. Kahvaltı tercihi ise bol yeşillikli, peynir ve kinoadan yana kullanıyordu. Diğer öğünlerinde ise brokoli çorbası onun favori yiyeceklerinden biriydi. Bu süreçte tükettiği çorbalara bile dikkat ediyordu.

6 Josie uyguladığı bu son derece basit diyet sayesinde 90 kiloya kadar düştü. Ardından spora başladı. Spor ve diyet birleşince 22 kilo daha veda etti. Kavuştuğu görüntü son derece sağlıklı! Zayıflama yolculuğu boyunca dünyanın dört bir yanından insanla iletişime geçen genç kız, herkese ilham kaynağı oluyor ve insanlara destek olduğu için son derece mutlu.

7 2 yıl süren bu yolculuk sonunda 63 kiloya inen Josie, şimdilerde deneyimlerini kitap haline getirmeye hazırlanıyor.

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