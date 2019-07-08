Kilometrelerce uzaktan görülüyordu! Binlerce yıllık gizem çözüldü

1 Bölgede birçoğu dönemin firavunları için lahit görevi gördüğü bilinen 118 ila 139 kadar piramit yer aldığı tahmin ediliyor. 3 büyük piramidin yer aldığı Gize'deki en büyük ve en eski piramit olan Keops Piramidi, Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze kadar ulaşan tek eser olarak biliniyor.

2 Yaklaşık 20 yılda yapıldığı tahmin edilen Keops Piramidi'nin, içerisinde lahiti de yer alan Mısır Firavunu Keops adına yapıldığı düşünülüyor.

3 Bölgede yapılan araştırmalarda elde edilen son bilgiler, MÖ. 2600'lü yıllarda inşa edildiği düşünülen Keops Piramidi için iki milyondan fazla taşın bu noktaya nasıl taşındığına dair bulguları ortaya koydu.

4 Wadi al-Jarf bölgesinden getirilen kireç taşları son derece kusursuz bir biçimde işlendi ve piramidi inşa etmek için hazır hale getirildi. İşlenen taşlar Nil Nehri üzerinden Gize'ye kanal sistemi sayesinde küçük teknelerle transfer edildi.

5 Kilometrelerce öteden fark edilmesini sağladı! Bu beyaz renkli ve son derece prestijli taşlar, 6 milyon taşla inşa edilen piramide son tabaka olarak yerleştirildi. Cilalanan ve bu sayede Güneş ışınlarını yansıtan taşlar, piramidin kilometrelerce öteden bile fark edilmesini sağladı

6 Cilalanan ve bu sayede Güneş ışınlarını yansıtan taşlar, piramidin kilometrelerce öteden bile fark edilmesini sağladı.

7 Fakat 14'üncü yüzyılda Memlük Sultanı Hasan döneminde kireç taşlarının birçoğu piramitten söküldü ve cami inşa etmek için kullanıldı.

8 Piramite ait taşlarla yapılan camiler günümüzde başkent Kahire civarında hala ayakta duruyor.