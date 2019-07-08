Son Dakika Haberleri: Kilometrelerce uzaktan görülüyordu! Binlerce yıllık gizem çözüldü
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Kilometrelerce uzaktan görülüyordu! Binlerce yıllık gizem çözüldü

1 saat önce

Mısır piramitlerinin çözülen ilginç gizemlerine bir yenisi daha eklendi. Herkesin merak ettiği ve o yıllarda böyle bir yapının nasıl inşa edilmiş olabileceği herkesin aklını kurcalarken, uzun çalışmalar sonucunda binlerce yıllık bu gizem de aydınlatılmış oldu. İşte Mısır Piramitlerinin esrarengiz gizemlerine ilişkin o ilginç detaylar...

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Bölgede birçoğu dönemin firavunları için lahit görevi gördüğü bilinen 118 ila 139 kadar piramit yer aldığı tahmin ediliyor. 3 büyük piramidin yer aldığı Gize'deki en büyük ve en eski piramit olan Keops Piramidi, Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze kadar ulaşan tek eser olarak biliniyor.
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Yaklaşık 20 yılda yapıldığı tahmin edilen Keops Piramidi'nin, içerisinde lahiti de yer alan Mısır Firavunu Keops adına yapıldığı düşünülüyor.
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Bölgede yapılan araştırmalarda elde edilen son bilgiler, MÖ. 2600'lü yıllarda inşa edildiği düşünülen Keops Piramidi için iki milyondan fazla taşın bu noktaya nasıl taşındığına dair bulguları ortaya koydu.
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Wadi al-Jarf bölgesinden getirilen kireç taşları son derece kusursuz bir biçimde işlendi ve piramidi inşa etmek için hazır hale getirildi. İşlenen taşlar Nil Nehri üzerinden Gize'ye kanal sistemi sayesinde küçük teknelerle transfer edildi.
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Kilometrelerce öteden fark edilmesini sağladı!
Kilometrelerce öteden fark edilmesini sağladı!
Bu beyaz renkli ve son derece prestijli taşlar, 6 milyon taşla inşa edilen piramide son tabaka olarak yerleştirildi. Cilalanan ve bu sayede Güneş ışınlarını yansıtan taşlar, piramidin kilometrelerce öteden bile fark edilmesini sağladı
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Cilalanan ve bu sayede Güneş ışınlarını yansıtan taşlar, piramidin kilometrelerce öteden bile fark edilmesini sağladı.
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Fakat 14'üncü yüzyılda Memlük Sultanı Hasan döneminde kireç taşlarının birçoğu piramitten söküldü ve cami inşa etmek için kullanıldı.
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Piramite ait taşlarla yapılan camiler günümüzde başkent Kahire civarında hala ayakta duruyor.
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Piramitten düşen taşlar, bölgenin düzenli görünümünü sağlama amacıyla başka yerlere taşındı. Piramit üzerinde kalan taşlar yüzyıllar boyunca Sahra Çölü'nün sıcak güneşine maruz kaldı. Bölgede meydana gelen depremler de piramit üzerindeki taşları zaman içerisinde gevşetti ve yapıya zarar verdi.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:02 
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