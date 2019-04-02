Kim İnanır 50 Yaşında Olduğuna! Fotoğraf Çekiminde Fırtına Gibi Esti
53 dakika önce
Geçtiğimiz günlerde 50. yaş gününü kutlayan güzel oyuncu Jennifer Aniston, Malibu'da fotoğraf çekiminde görüntülendi. Aniston, içine çamaşır giymediği siyah elbisesiyle pozdan poza girdi...
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Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, geçtiğimiz gün Malibu'da görüntülendi. Ne çekiminde olduğu henüz kestirilemeyen Aniston'ın fit vücudu, genç görünümü ve hiç yaşlanmayan hali adeta 'Sen 50 yaşında olamazsın' dedirtti...
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Aniston, lateks kumaştan bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle, oldukça ateşli pozlar verdi.
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Kısa süre önce 50'nci yaşını kutlayan Hollywood starı, çekimlerdeki hareketli halleri, her zamankinden enerjik görünüyordu.
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Pasifik Okyanusu'na karşı, doberban cinsi bir köpekle poz veren Aniston'ın eğlenceli, neşeli ve poz verirken büründüğü ateşli halleri gözlerden kaçmadı.
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Sürekli olarak diyetisyenle çalışan ünlü oyuncu plastik cerrahisiz yüz gerdirme yöntemi olarak lazer teknolojisini kullanıyor. Ayrıca Aniston özel eğitmenle fitness dersi alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:15
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