Kim İnanır 50 Yaşında Olduğuna! Fotoğraf Çekiminde Fırtına Gibi Esti

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Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, geçtiğimiz gün Malibu'da görüntülendi. Ne çekiminde olduğu henüz kestirilemeyen Aniston'ın fit vücudu, genç görünümü ve hiç yaşlanmayan hali adeta 'Sen 50 yaşında olamazsın' dedirtti...