Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Kusursuz vücuduyla genç kızlara taş çıkarttı

1 Helena, 90'lı yıllara damgasını vuran ve ilk Victoria's Secret meleklerinden biriydi.

2 Özellikle Türkiye'de herkes onu Chris Isaak'ın Wicked Game adlı şarkının klibiyle tanıdı.

3 51 yaşındaki Helena Christensen, yıllarca 'En seksi 100 kadın' sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

4 Danimarkalı süpermodel, Harper's Bazaar'a verdiği çarpıcı pozlarla genç kızlara resmen meydan okudu. Helena güzel olduğu kadar esprili de. Röportajda bu yönünü de şu sözlerle gösterdi: "Muhtemelen 80 yaşındayken hala modellik yapacağım."

5 İşte Helena'nın yıllara meydan okuyan fiziğini gösterdiği o kareler... Mürdüm eriği rengindeki tek parça mayosuyla yağmur ormanlarında poz veren Helena, ayak uçlarında durarak kusursuz bacaklarını sergiledi.

6 Başka bir çekimde, Helena mavi pullu elbisesiyle çalılıklara uzanarak kameraya çapkın bir gülümseme atıyordu.

7 Üçüncü fotoğraf ise evde çekildi. İşte Helena usulü sandalyede dinlenme. Krem rengi bir süveter ve altında sarı çamaşırı...

8 Fit vücuduyla dikkat çeken Helena, mesleği bırakmış olsa da, yaptığı paylaşımlar ve ateşli kareleriyle, bir dönem podyumda birlikte fırtınalar estirdiği meslektaşlarına taş çıkarıyor.

9 Helena yeni nesil modellere de ilham oluyor…

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