Son Dakika Haberleri: Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Kusursuz vücuduyla genç kızlara taş çıkarttı
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Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Kusursuz vücuduyla genç kızlara taş çıkarttı

1 saat önce

1990'lara damgasını vuran eski model, 50 yaşındaki Helena Christensen, Harper's Bazaar'a verdiği mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı.

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Helena, 90'lı yıllara damgasını vuran ve ilk Victoria's Secret meleklerinden biriydi.
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Özellikle Türkiye'de herkes onu Chris Isaak'ın Wicked Game adlı şarkının klibiyle tanıdı.
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51 yaşındaki Helena Christensen, yıllarca 'En seksi 100 kadın' sıralamasında üst sıralarda yer aldı.
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Danimarkalı süpermodel, Harper's Bazaar'a verdiği çarpıcı pozlarla genç kızlara resmen meydan okudu. Helena güzel olduğu kadar esprili de. Röportajda bu yönünü de şu sözlerle gösterdi: "Muhtemelen 80 yaşındayken hala modellik yapacağım."
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İşte Helena'nın yıllara meydan okuyan fiziğini gösterdiği o kareler...
İşte Helenanın yıllara meydan okuyan fiziğini gösterdiği o kareler...
Mürdüm eriği rengindeki tek parça mayosuyla yağmur ormanlarında poz veren Helena, ayak uçlarında durarak kusursuz bacaklarını sergiledi.
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Başka bir çekimde, Helena mavi pullu elbisesiyle çalılıklara uzanarak kameraya çapkın bir gülümseme atıyordu.
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Üçüncü fotoğraf ise evde çekildi. İşte Helena usulü sandalyede dinlenme. Krem rengi bir süveter ve altında sarı çamaşırı...
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Fit vücuduyla dikkat çeken Helena, mesleği bırakmış olsa da, yaptığı paylaşımlar ve ateşli kareleriyle, bir dönem podyumda birlikte fırtınalar estirdiği meslektaşlarına taş çıkarıyor.
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Helena yeni nesil modellere de ilham oluyor…
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Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:44 
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