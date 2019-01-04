Son Dakika Haberleri: Kim İnanır Aleyna Tilki'nin Annesi Olduğuna! Instagram'ına Bakan Şaşıp Kalıyor

Kim İnanır Aleyna Tilki'nin Annesi Olduğuna! Instagram'ına Bakan Şaşıp Kalıyor

2 saat önce

Sesi ve başarılı şarkılarıyla genç yaşında başarı ve ödüle doymayan Aleyna Tilki'nin, annesi Havva Öztel'i görenler şaşırıyor.

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Aleyna Tilki'nin, en büyük destekçisi olan ve yanından ayrılmayan Havva Öztel, eşiyle boşandıktan sonra sanki daha da gençleşti. İki kız annesi olan Öztel'in Instagram'ına bakan helal olsun diyor.
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SANKİ ANNESİ DEĞİL ABLASI!
SANKİ ANNESİ DEĞİL ABLASI!
Havva Öztel'in Instagram'daki paylaşımlarını görenler ''Annesi değil ablası gibi görünüyor'' diyor.
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HAVVA ÖZTEL KİMDİR?
HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlayan Havva Öztel, aslen Trabzonlu.
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KIZ YURDU KURDU
KIZ YURDU KURDU
Kızı şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu.
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Havva Öztel, şu anda kurucusu olduğu Hanımağa Kız Öğrenci Yurdu'nu işletiyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:27 

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