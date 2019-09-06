Son Dakika Haberleri: Kim Kardashian'a benzemek için yaklaşık 3 milyon dolar harcadı!
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Kim Kardashian'a benzemek için yaklaşık 3 milyon dolar harcadı!

1 saat önce

ABD'de yaşayan 27 yaşındaki estetik bağımlısı Jennifer Pamplona, Kim Kardashian'a benzemek için yaklaşık 3 milyon dolar harcadı.

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ABD Los Angeles'te yaşayan 27 yaşındaki estetik bağımlısı Jennifer Pamplona, hayranı olduğu Kim Kardashian'na benzemek için estetik ameliyatlara şu ana kadar 500 bin dolar (yaklaşık 3 milyon dolar) harcadı.
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Şu ana kadar yirmiden fazla ameliyat geçiren ve geçen ay yaptırdığı dudak dolgusu yüzünden çok acı çeken Pamplona, kliniğe dudağındaki dolguyu aldırmak için yeniden gitti.

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Yüzünün çok kötü göründüğünü ve her aynaya baktığında ağladığını söyleyen genç kadın, dolgu kaldırmak işlemi için ayrıca 3 bin dolar daha ödedi.

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Jennifer Pamplona, yaşadığı acı tecrübeden dolayı bir daha estetik operasyon geçirmeyeceğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:16 
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