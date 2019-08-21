Son Dakika Haberleri: Kim Kardashian'ın 6 parmağı olduğunu gören şoke oluyor!
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Kim Kardashian'ın 6 parmağı olduğunu gören şoke oluyor!

1 saat önce

Yeni parfüm tanıtımı için çekimlerde yan yana gelen Kim Kardashian ve Kylie Jenner Photoshop skandalıyla magazin gündemine bomba gibi düştü..

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Skandallarıyla gündemden düşmeyen Reality şov yıldızı Kardashian, yeni parfüm tanıtımı için kardeşi Kylie Jenner ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Neredeyse ikiz gibi görünen Kim ve Kylie'nin vücutlarını saran birer tulumla, ellerinde parfümlerle yürüdüğü kare, kısa süre içinde 3 milyonu aşkın beğeni ve yüz binlerce yorum aldı.
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Fotoğraf, uzaktan kusursuz gözüküyordu. Ama fotoğrafta öyle bir detay vardı ki Kardashian'ların foyasını ortaya çıkardı. Dikkatli kullanıcılar fotoğrafa yakınlaştı ve photoshop hatasını fark etti.
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Kim Kardashian'ın şeffaf stilettolarından görünen ayağında altı parmak vardı!
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Fotoğrafa şöyle yorumlar yağdı: "Neden 6 parmağın var?", ""Bugün çalışmam gerekiyordu ama kafamı toparlayamıyorum. Çünkü Kim Kardashian'ın ayağında 6 ayak parmağı olduğunu öğrendim", "Gözlerimde bir problem mi var? Yoksa Kim'in 6 parmağı mı var. Lütfen birisi açıklasın."
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Ünlüler dünyasında Photoshop kullanmayan öyle az ki Kim Kardashian'ın teknolojinin bu nimetinden faydalanmaması bizi şaşırtırdı doğrusu...
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Kardashian, bu yorumları da yanıtsız bırakmayı tercih etti.
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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:14 
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