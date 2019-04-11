Son Dakika Haberleri: Kim Kardashian Kapak Fotoğraflarıyla Hayal Kırıklığına Uğrattı!

Kim Kardashian Kapak Fotoğraflarıyla Hayal Kırıklığına Uğrattı!

1 saat önce

Kim Kardashian, bir derginin mayıs ayı sayısı için kamera karşısına geçti ve alışılmışın dışındaki kıyafet tercihleriyle de takipçilerini şaşırttı. İşte Kim Kardashian'ın 'en kapalı pozları' olarak nitelendirilen fotoğrafları...

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Şov yıldızı Kim Kardashian ünlü bir derginin mayıs sayısının kapak çekimi için kamera karşısına geçti. Sosyal medyada yayınlan fotoğraflar hakkında takipçileri ''en kapalı fotoğrafları'' yorumunu yaptı.
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Her daim kıyafetlerinin transparanlığı ve açıklığıyla gündeme oturan Kim, çoğu kişiyi hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor.
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Dergi kapağında olmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Kardashian "Bu anı çok uzun zamandır hayal ediyorum, çoğu bunun asla gelmeyeceğini söyledi ama Vogue'un kapağında olmak büyük bir onur" şeklinde konuştu.
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İşte Kim Kardashian'ın en kapalı hali...
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Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:13 
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