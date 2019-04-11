Kim Kardashian Kapak Fotoğraflarıyla Hayal Kırıklığına Uğrattı!

Şov yıldızı Kim Kardashian ünlü bir derginin mayıs sayısının kapak çekimi için kamera karşısına geçti. Sosyal medyada yayınlan fotoğraflar hakkında takipçileri ''en kapalı fotoğrafları'' yorumunu yaptı.

Her daim kıyafetlerinin transparanlığı ve açıklığıyla gündeme oturan Kim, çoğu kişiyi hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor.

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Dergi kapağında olmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Kardashian "Bu anı çok uzun zamandır hayal ediyorum, çoğu bunun asla gelmeyeceğini söyledi ama Vogue'un kapağında olmak büyük bir onur" şeklinde konuştu.