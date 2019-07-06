Son Dakika Haberleri: Kim katıldıysa yuvası yıkıldı! İşte Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılıp boşanan ünlüler
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Kim katıldıysa yuvası yıkıldı! İşte Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılıp boşanan ünlüler

1 saat önce

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılan boşanıyor. Geçtiğimiz gün evliliklerini anlaşmalı olarak bitireceklerini açıklayan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan 10'uncu ünlü çift oldu.

1
Uraz Kaygılaroğlu-Melis İşiten
Uraz Kaygılaroğlu-Melis İşiten
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten geçtiğimiz günlerde boşanma kararını aldıklarını duyurmuştu. Ünlü çift boşanma nedenlerinin görüş ayrılıkları olduğunu belirtti. 2014 yılında evlenen çift, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan ünlü çiftlere isimlerini yazdırmış oldu.
2
Demet Akalın-Okan Kurt
Demet Akalın-Okan Kurt
3
İrem Derici-Rıza Esendemir
İrem Derici-Rıza Esendemir
4
Bekir Aksoy ve Derya Çavuşoğlu
Bekir Aksoy ve Derya Çavuşoğlu
5
Elif Güvendik - Levent Nayman
Elif Güvendik - Levent Nayman

6
Keremcem-Seda Güven
Keremcem-Seda Güven
7
Gamze Topuz-Ümit Kantarcılar
Gamze Topuz-Ümit Kantarcılar
8
Yeşim Salkım-Hakan-Eratik
Yeşim Salkım-Hakan-Eratik
9
Mehmet Coşkundeniz ve Derya Özel
Mehmet Coşkundeniz ve Derya Özel
10
Tuğba Sarıünsal - Sinan Çalışkanoğlu
Tuğba Sarıünsal - Sinan Çalışkanoğlu
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:29 
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