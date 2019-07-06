Kim katıldıysa yuvası yıkıldı! İşte Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılıp boşanan ünlüler

1
Uraz Kaygılaroğlu-Melis İşiten
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten geçtiğimiz günlerde boşanma kararını aldıklarını duyurmuştu. Ünlü çift boşanma nedenlerinin görüş ayrılıkları olduğunu belirtti. 2014 yılında evlenen çift, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan ünlü çiftlere isimlerini yazdırmış oldu.
3
İrem Derici-Rıza Esendemir
4
Bekir Aksoy ve Derya Çavuşoğlu
5
Elif Güvendik - Levent Nayman
7
Gamze Topuz-Ümit Kantarcılar
8
Yeşim Salkım-Hakan-Eratik
9
Mehmet Coşkundeniz ve Derya Özel
10
Tuğba Sarıünsal - Sinan Çalışkanoğlu