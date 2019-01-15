Kim Milyoner Olmak İster'de 60 Binden Eden Soru: Hangi Yazar Kadındır?
1 saat önce
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde; birçok kişinin yanılgıya düştüğü bu soru sosyal medyada viral oldu. Güler yüzü ve neşesiyle sosyal medyada çok konuşulan Okan Üniversitesi öğrencisi İnci Hanım'ı, 60 binden eden soru ise şuydu: Hangi yazar kadındır? İşte genç yarışmacıya sorulan tüm sorular ve cevapları...
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:01
Diğer Galeriler
Estetik Bağımlısı 'Ken Bebek' Yine Rahat Durmadı!
Milyoner'deki 'Bok Böceği' Sorusu Murat Yıldırım'ı Gülme Krizine Soktu
Sarah Silverman'ın Dekoltesi Geceye Damga Vurdu!
Timsah, Kendisine Yemek Veren Bilim Kadınını Canlı Canlı Yedi