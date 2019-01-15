Son Dakika Haberleri: Kim Milyoner Olmak İster'de 60 Binden Eden Soru: Hangi Yazar Kadındır?

Kim Milyoner Olmak İster'de 60 Binden Eden Soru: Hangi Yazar Kadındır?

1 saat önce

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde; birçok kişinin yanılgıya düştüğü bu soru sosyal medyada viral oldu. Güler yüzü ve neşesiyle sosyal medyada çok konuşulan Okan Üniversitesi öğrencisi İnci Hanım'ı, 60 binden eden soru ise şuydu: Hangi yazar kadındır? İşte genç yarışmacıya sorulan tüm sorular ve cevapları...

1
500 TL'lik soru
500 TLlik soru
2
3
4
5
1000 TL'lik soru
1000 TLlik soru
6
7
8
9
2000 TL'lik soru
2000 TLlik soru
10
11
12
13
3000 TL'lik soru
3000 TLlik soru
14
15
16
17
5000 TL'lik soru
5000 TLlik soru
18
19
20
21
7.500 TL'lik soru
7.500 TLlik soru
22
23
24
25
26
27
15.000 TL'lik soru
15.000 TLlik soru
28
29
30
31
32
30.000 TL'lik soru
30.000 TLlik soru
33
34
35
36
37
60.000 TL'lik soru
60.000 TLlik soru
38
39

»      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:01 

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