Kim Milyoner Olmak İster'de Gülümseten Yarışmacı! 15 Bin Hedefliyordu 7 Bin 500 TL Kazandı
1 saat önce
Kim Milyoner Olmak İster'in 801. bölümünde yarışan Cuma Kervankran, en dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Sungurlu Ticaret Meslek Lisesi mezunu olan Cuma Bey, yarışmada 15 bin TL kazanmayı hedefliyordu, yedi bin 500 TL kazanarak yarışmadan ayrıldı .
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Heyecandan eli yüzü ter içinde kalan Cuma Bey, yarışmaya eşi ve 2 çocuk babasının ısrarlarıyla katılmış.
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Topkapı Sarayı'nda temizlik görevlisi olarak çalışan, 45 yaşındaki Cuma Bey, işini ne kadar çok sevdiğini şu sözlerle tanımlayarak seyircinin de gönlünü fethetti: Popüler olan bir yerde çalışıyorum, dünyanın gözbebeği, herkes bizim işimize gıpta ile bakıyor. Biz işimizi seviyoruz, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerin giremediği yerlere bile giriyoruz. Binlerce eseri görüyoruz.
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15.000 TL'lik soru
Tüm jokerlerini kullanan Cuma Bey, 7 bin 500 TL'sini riske atmayı istemedi ve yarışmadan çekilmeye karar verdi.
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Eğer cevap verseydim A şıkkını seçerdim diyen Cuma Bey "iyi ki yarışmadan çekildi!" dedirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:19
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