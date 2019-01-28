Son Dakika Haberleri: Kim Milyoner Olmak İster'de Heyecanına Yenik Düştü, İlk Soruda Elendi!

Kim Milyoner Olmak İster'de Heyecanına Yenik Düştü, İlk Soruda Elendi!

40 dakika önce

Kim Milyoner Olmak İster'in 26 Ocak Cumartesi yayınlanan bölümünde Ankara'dan yarışmaya katılan TOBB Üniversitesi mimarlık mezunu Belin Çapraz'ın, ilk soruda elenmesi ve ailesinin tepkisi yarışmaya damga vurdu.

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İlk soruda elendi!
İlk soruda elendi!
TOBB Ünivesritesi mimarlık bölümünü bitirdikten sonra okulunda hukuk eğitimine devam eden aynı zamanda bir inşaat firmasında mimarlık yapan Belin Çapraz, ilk soruda elenerek herkesi şoke etti.
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Ailesi çok övdü ama...
Ailesi çok övdü ama...
Belin Hanım'a destek olmak için yanında ablası ve emekli İngilizce öğretmeni annesi vardı. Belin'in Ablası, üstüne basa basa "Belin'in şansına inanırım, gerçekten çok şanslıdır. Bu zamana kadar hep istediğini elde eden, hırslı, başarılı bir kız oldu, umarım bugün de öyle olacaktır." dedi ama maalesef ailesinin umduğu gibi gitmedi.
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Belin Hanım'a gelen ilk soru aslında çok basitti.
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Filmlerde ve şarkı sözlerinde kimlerin aşkı için "büyük olur" denir?
a) Pirelerin b) Perilerin c) Develerin d) Devlerin
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Soruya ilk olarak "C devlerin!" yanıtını verdi; Murat Yıldırım'ın tekrar "Emin misiniz?" demesi üzerine daha da heyecanlanmış olacak ki "C develerin. Eminim, son kararım." demesi üzerine yanlış cevabı vererek ilk soruda elendi.
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Murat Yıldırım'ın "Ben size o yüzden tekrar emin misiniz? diye sordum." demesi üzerine; "Devlerin diyeceğime develerin dedim! Neyse artık. Heyecanın kurbanı olduk, yapacak bir şey yok" cevabını verdi.
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Ablasının ağzının şaşkınlıktan ağzının açık kalması, annesinin vah vah tüh tüh der gibi elini vurması, "Ah be çocuğum!" demesi ise dikkat çekti.
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Murat Yıldırım bunun üzerine ailesine dönüp; "Üzülmeyin efendim, devlerin demek isterken develerin dedi. Son kararım da dediği için..." diyerek teselli verdi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:54 

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