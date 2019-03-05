Son Dakika Haberleri: Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vuran An! İlk Soruda Elendi

Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vuran An! İlk Soruda Elendi

1 saat önce

Kim Milyoner Olmak İster'in 809. bölümünde yarışmacıların korktuğu anlardan biri yaşandı, yarışmaya emin adımlarla gelen 1974 doğumlu İzmirli Ebru Doğruer, ilk soruda elendi.

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1974 doğumlu İzmirli Ebru Doğruer, hemen hemen tüm okul hayatını İzmir'de tamamlayıp, Ankara'ya gidip ODTÜ pskoloji okudu. İzmir'e dönüp, kariyer planlamasında değişiklik yaptı, İngilizce öğretmenliğine karar verdi. Doğruer, İzmir'de özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapıyor.
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500 TL'lik soru
500 TLlik soru
Değersiz ve önemsiz, boş şeyler için hangi ikileme kullanılır?
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Ebru doğruer, soruya çok emin bir şekilde "A şıkkı bal-kaymak" diyerek cevap verdi.
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Heyecanına yenik düşen Ebru Hanım, hızlı davranıp hataya düştü ve soruyu yanlış anlamış olacak ki ilk soruda elendi.
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Murat Yıldırım, Ebru Hanım'a: "Biraz acele ettik, heyecan..Sağlık olsun diyelim. İlk soruların tehlikesi burada. Yarışmacı, daha koltuğa alışamadan, soruyu da algılayamadan bu tip şeyler oluyor. Hiç canınızı sıkmayın." diyerek teselli ettti.
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Maalesef yarışmadan ödül alamadan ayrıldı.

»      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:20 

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YORUMLAR (8)
  • hakan: heyecenlanıyorsan programa katılma... ne oluyor sanki ? cebinden para mı veriyorsun ? neticede heyecen olur ama bu kadarını da anlamak mümkün değil. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • NANELÎ CACIK: DEMEKKÎ halktan ve halk dilinden uzak kalmış bu bayan.NASIL üniversite okmuş oda ayrı bir konu Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • cab: yuhhh kardeşim ama bilgisiz insanlar var hahaahhaa bune yaw baya güldum bide bu öğretmen filansa bu ülke neden gelişmiyor anladık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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