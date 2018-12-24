Son Dakika Haberleri: Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vuran Soru! Seyirci Bile Bilemedi

Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vuran Soru! Seyirci Bile Bilemedi

1 saat önce

Kim Milyoner Olmak İster'in 795. bölümünde, İzmirli beden eğitimi öğretmeni Onur Serkan Susurluk'a sorulan 7,500 TL değerindeki soru seyircinin dahi kafasını allak bullak etti. İşte Onur Bey'e sorulan sorular ve elendiği soru...

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5000 TL'lik soru
5000 TLlik soru
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1000 TL'lik soru
1000 TLlik soru
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2000 TL'lik soru
2000 TLlik soru
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3000 TL'lik soru
3000 TLlik soru
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5000 TL'lik soru
5000 TLlik soru
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7.500 TL'lik soru
7.500 TLlik soru
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»      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:34 

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