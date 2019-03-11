Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan YouTuber Meryem Can, 2. Soruda Elendi!
1 saat önce
Sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 810. bölümünde yarışmacı olarak katılan YouTuber Meryem Can, 2. soruda elendi.
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 810. bölümünde geceye Youtuber Meryem Can damga vurdu..
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1000 TL'lik soru
Yarışmanın henüz 2.sorusu olan "Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözle ifade edilir?"
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Soruya yanlış cevap vererek elenen ünlü YouTuber, verdiği cevapla arkadaşlarını gülme krizine soktu..
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:30
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