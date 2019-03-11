Son Dakika Haberleri: Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan YouTuber Meryem Can, 2. Soruda Elendi!

Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan YouTuber Meryem Can, 2. Soruda Elendi!

1 saat önce

Sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 810. bölümünde yarışmacı olarak katılan YouTuber Meryem Can, 2. soruda elendi.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 810. bölümünde geceye Youtuber Meryem Can damga vurdu..
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500 TL'lik soru
500 TLlik soru
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1000 TL'lik soru
1000 TLlik soru
Yarışmanın henüz 2.sorusu olan "Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözle ifade edilir?"
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Soruya yanlış cevap vererek elenen ünlü YouTuber, verdiği cevapla arkadaşlarını gülme krizine soktu..
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»      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:30 

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YORUMLAR (12)
  • damat adayı: sorular basit gibi görünebilir ama onun yerinizde olsanız öyle soru çıkar ki karşınıza basit bile görünmeyebiliyor. belkide youtuberları karalamak adına böyle şaşırtmaca soruları soruyorlar. bende internetten “pu köpek ısırıyor hemide çemkiriyi“ diye bir resi,m köpek kulübesi üzerinde tabela asmış bir karadenizli ben çemkiriyi çevir havlıyor diye anlardım ben bile cevabı çözemedim. üzülecek bir durum yok youtuber denilince nasılda eziliyor görüyorum haberlerde yorumlarda. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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