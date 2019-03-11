Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan YouTuber Meryem Can, 2. Soruda Elendi!

damat adayı:

sorular basit gibi görünebilir ama onun yerinizde olsanız öyle soru çıkar ki karşınıza basit bile görünmeyebiliyor. belkide youtuberları karalamak adına böyle şaşırtmaca soruları soruyorlar. bende internetten “pu köpek ısırıyor hemide çemkiriyi“ diye bir resi,m köpek kulübesi üzerinde tabela asmış bir karadenizli ben çemkiriyi çevir havlıyor diye anlardım ben bile cevabı çözemedim. üzülecek bir durum yok youtuber denilince nasılda eziliyor görüyorum haberlerde yorumlarda.