Son Dakika Haberleri: Kimi soyundu, kimi kendinden geçti! Kıbrıs'ta eğlencenin dozu fena kaçtı
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Kimi soyundu, kimi kendinden geçti! Kıbrıs'ta eğlencenin dozu fena kaçtı

53 dakika önce

Dünyanın hemen her yerinden turist çeken Güney Kıbrıs'a bağlı tatil merkezi Aya Napa, çılgın gece hayatıyla hayret ettiriyor.

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Küçücük bir kasaba olmasına rağmen onlarca otele ev sahipliği yapan Aya Napa'nın en büyük özelliği çılgın tatil fırsatı.
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Güney Kıbrıs'ın 2 bin 500 nüfuslu beldesi Aya Napa, her türlü eğlenceyi barındırıyor. Çılgın gece hayatıyla meşhur bölgede turistler deyim yerindeyse kendinden geçiyor.
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Gündüz sahilde dinlenen turistler, akşam otelinden çıkarak dünyanın neredeyse bütün mutfaklarını tadabileceği restoranlarda yemeğini yiyor ve geceye çılgın eğlence mekanlarında devam ediyor.
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Güney Kıbrıs'ın gözde tatil beldesinin bu tarz görüntülerle anılmasından rahatsız olduğu yazılsa da, yetkililer aslında bu durumdan memnun.
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Binlerce genç İngiliz, gündüzleri vahşi tekne, havuz ve boya partileri ile plaj festivallerine yöneliyor.
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Geceleri ise sınır tanımayan eğlenceleriyle tıka basa dolan mekanlara doluşup çılgın yarışmalara katılıp kendilerinden geçiyorlar.
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Genç kız ve erkekler kimseye aldırış etmeden soyunuyor..
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Üstsüz dans edip poz veriyor..
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Kimi ise iyice abartıp uluorta ilişkiye giriyor..
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:08 
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