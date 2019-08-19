Kimi soyundu, kimi kendinden geçti! Kıbrıs'ta eğlencenin dozu fena kaçtı

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Küçücük bir kasaba olmasına rağmen onlarca otele ev sahipliği yapan Aya Napa'nın en büyük özelliği çılgın tatil fırsatı.
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Güney Kıbrıs'ın 2 bin 500 nüfuslu beldesi Aya Napa, her türlü eğlenceyi barındırıyor. Çılgın gece hayatıyla meşhur bölgede turistler deyim yerindeyse kendinden geçiyor.
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Gündüz sahilde dinlenen turistler, akşam otelinden çıkarak dünyanın neredeyse bütün mutfaklarını tadabileceği restoranlarda yemeğini yiyor ve geceye çılgın eğlence mekanlarında devam ediyor.
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Güney Kıbrıs'ın gözde tatil beldesinin bu tarz görüntülerle anılmasından rahatsız olduğu yazılsa da, yetkililer aslında bu durumdan memnun.
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Binlerce genç İngiliz, gündüzleri vahşi tekne, havuz ve boya partileri ile plaj festivallerine yöneliyor.
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Geceleri ise sınır tanımayan eğlenceleriyle tıka basa dolan mekanlara doluşup çılgın yarışmalara katılıp kendilerinden geçiyorlar.
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Genç kız ve erkekler kimseye aldırış etmeden soyunuyor..
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Üstsüz dans edip poz veriyor..
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Kimi ise iyice abartıp uluorta ilişkiye giriyor..