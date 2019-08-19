Kimi soyundu, kimi kendinden geçti! Kıbrıs'ta eğlencenin dozu fena kaçtı

Küçücük bir kasaba olmasına rağmen onlarca otele ev sahipliği yapan Aya Napa'nın en büyük özelliği çılgın tatil fırsatı.

Güney Kıbrıs'ın 2 bin 500 nüfuslu beldesi Aya Napa, her türlü eğlenceyi barındırıyor. Çılgın gece hayatıyla meşhur bölgede turistler deyim yerindeyse kendinden geçiyor.

Gündüz sahilde dinlenen turistler, akşam otelinden çıkarak dünyanın neredeyse bütün mutfaklarını tadabileceği restoranlarda yemeğini yiyor ve geceye çılgın eğlence mekanlarında devam ediyor.

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Güney Kıbrıs'ın gözde tatil beldesinin bu tarz görüntülerle anılmasından rahatsız olduğu yazılsa da, yetkililer aslında bu durumdan memnun.