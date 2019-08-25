Kimseyi umursamadılar! Dua Lipa, yeni aşkı Anwar Hadid'le dudak dudağa görüntülendi

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Geçtiğimiz aylarda profesyonel aşçı Isaac Carew ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Dua Lipa, yeni aşkı Anwar Hadid ile Malibu sahillerinde görüntülendi.
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Deniz ve güneşin tadını çıkaran çift, çevredekilere umursamadan dakikalarca öpüştü.
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Romantizme otel odasının balkonunda da devam eden çiftin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.
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Meraklı bakışlara aldırmayan Hadid ve Lipa, bir an olsun birbirlerinden ayrılmadılar.
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Geçtiğimiz aylarda 22. yaşını kutlayan Anwar Hadid, ablaları Gigi ve Bella Hadid'in izinden giderek modellik yapıyor.
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Anwar Hadid'in adı, Dua Lipa'dan önce dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile de anılmıştı. Ancak, Gigi ve Bella, bu ilişkiyi onaylamamış, hatta Jenner'ı kardeşlerinden uzak durması konusunda uyarmışlardı.