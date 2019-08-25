Kimseyi umursamadılar! Dua Lipa, yeni aşkı Anwar Hadid'le dudak dudağa görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda profesyonel aşçı Isaac Carew ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Dua Lipa, yeni aşkı Anwar Hadid ile Malibu sahillerinde görüntülendi.

Romantizme otel odasının balkonunda da devam eden çiftin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

Meraklı bakışlara aldırmayan Hadid ve Lipa, bir an olsun birbirlerinden ayrılmadılar.

Geçtiğimiz aylarda 22. yaşını kutlayan Anwar Hadid, ablaları Gigi ve Bella Hadid'in izinden giderek modellik yapıyor.

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Anwar Hadid'in adı, Dua Lipa'dan önce dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile de anılmıştı. Ancak, Gigi ve Bella, bu ilişkiyi onaylamamış, hatta Jenner'ı kardeşlerinden uzak durması konusunda uyarmışlardı.