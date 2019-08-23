Kimseyi umursamadılar! Dünyaca ünlü şarkıcı, sevgilisini uluorta öpücüklere boğdu

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Señorita şarkısının klibinde tanışan ve bir süredir aşk yaşayan Camila Cabello - Shawn Mendes çifti, Kanada'nın Montreal kentinde bir cafede sarmaş dolaş görüntülendi.
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Aralarındaki boy farkı yüzünden alay konusu olan çift, çevredekilere aldırmadan dakikalarca öpüştü.
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Bir süre yürüyüş yaptıktan sonra, sakin bir cafe bulup soluklanan Mendes ve Cabello çifti, romantik dakikalar yaşadı.
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20 yaşındaki Shawn Mendes, oldukça spor bir görüntü çizerken, 22 yaşındaki kız arkadaşı Camila Cabello'nun makyajsız olması dikkat çekti.
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Çevredekilere aldırmayan çift, masalarına gelip kendilerine soru soran garsonu bile umursamadı. Garsonun sabırla beklemesi, geceye dair dikkat çeken başka bir detaydı.
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Çift, Temmuz ayında, Miami sahillerinde de saatlerce öpüşmüş, kendilerini görüntüleyen paparazzileri dahi umursamamıştı.