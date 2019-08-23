Kimseyi umursamadılar! Dünyaca ünlü şarkıcı, sevgilisini uluorta öpücüklere boğdu

1 Señorita şarkısının klibinde tanışan ve bir süredir aşk yaşayan Camila Cabello - Shawn Mendes çifti, Kanada'nın Montreal kentinde bir cafede sarmaş dolaş görüntülendi.

2 Aralarındaki boy farkı yüzünden alay konusu olan çift, çevredekilere aldırmadan dakikalarca öpüştü.

3 Bir süre yürüyüş yaptıktan sonra, sakin bir cafe bulup soluklanan Mendes ve Cabello çifti, romantik dakikalar yaşadı.

4 20 yaşındaki Shawn Mendes, oldukça spor bir görüntü çizerken, 22 yaşındaki kız arkadaşı Camila Cabello'nun makyajsız olması dikkat çekti.

5 Çevredekilere aldırmayan çift, masalarına gelip kendilerine soru soran garsonu bile umursamadı. Garsonun sabırla beklemesi, geceye dair dikkat çeken başka bir detaydı.

6 Çift, Temmuz ayında, Miami sahillerinde de saatlerce öpüşmüş, kendilerini görüntüleyen paparazzileri dahi umursamamıştı.

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