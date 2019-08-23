Son Dakika Haberleri: Kimseyi umursamadılar! Dünyaca ünlü şarkıcı, sevgilisini uluorta öpücüklere boğdu
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Kimseyi umursamadılar! Dünyaca ünlü şarkıcı, sevgilisini uluorta öpücüklere boğdu

53 dakika önce

Ünlü şarkıcı Shawn Mendes, Señorita şarkısının klibinde tanıştığı ve sonralarda aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Camila Cabello'yu, uluorta öpücüklere boğdu.

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Señorita şarkısının klibinde tanışan ve bir süredir aşk yaşayan Camila Cabello - Shawn Mendes çifti, Kanada'nın Montreal kentinde bir cafede sarmaş dolaş görüntülendi.
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Aralarındaki boy farkı yüzünden alay konusu olan çift, çevredekilere aldırmadan dakikalarca öpüştü.
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Bir süre yürüyüş yaptıktan sonra, sakin bir cafe bulup soluklanan Mendes ve Cabello çifti, romantik dakikalar yaşadı.
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20 yaşındaki Shawn Mendes, oldukça spor bir görüntü çizerken, 22 yaşındaki kız arkadaşı Camila Cabello'nun makyajsız olması dikkat çekti.
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Çevredekilere aldırmayan çift, masalarına gelip kendilerine soru soran garsonu bile umursamadı. Garsonun sabırla beklemesi, geceye dair dikkat çeken başka bir detaydı.
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Çift, Temmuz ayında, Miami sahillerinde de saatlerce öpüşmüş, kendilerini görüntüleyen paparazzileri dahi umursamamıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:21 
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