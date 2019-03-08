Kira Ödemekten Usanan Kadın, Kendine Yürüyen Ev Yaptı!

1 Hayatı boyunca az maaşıyla geçinmek için çaba harcayan Michelle, çocukları iş sahibi olunca radikal bir karar aldı.

2 Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu. 75 dolara (400 TL) satın aldığı karavanı eve dönüştürmeye karar verdi.

3 Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.

4 Katıldığı grup sayesinde bir daha kira ödemek zorunda kalmayacak olan Michelle, aldığı kararın mutluluğu ile evini inşa etmeye başladı.

5 Öncesinde 3+1 ev için 1500 lira kira ödeyen Michelle, yaptığı değişiklikle aylık gideri 70 dolara (350 TL) mal olan bir evde yaşamaya başladı. Bu ücrete elektrik, su ve internet harcamaları da dahil.

6 'Kendi ellerinizle bir şeyler inşa etmek harika bir duygu. Sadece inşa etmedim. Tasarımı da bana ait' diyen Michelle, aldığı kararla gurur duyuyor.

7 Michelle'nin yaşadığı alan minyatür bir evi andırıyor.

8 Mutfağı, banyosu, yatak odası ve oturma odası bulunan evin üst katında da hobi odası bulunuyor.

9 Evin üst katına da mutfağın arkasındaki merdivenleri kullanarak ulaşılıyor. Merdivenler aynı zamanda raf olarak da kullanılabiliyor.

10 Sanırız bu evin en güzel yanlarından biri de; yolculuğa çıktığınızda evinizi de yanınızda götürebilmeniz.

11 İşte evin en son hali...

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