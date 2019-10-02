Son Dakika Haberleri: Kırgın Çiçekler'in Meral'i, cesur pozlarıyla Instagram'ı yıktı geçti
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Kırgın Çiçekler'in Meral'i, cesur pozlarıyla Instagram'ı yıktı geçti

1 saat önce

Yayınladığı dönemde izlenme rekorları kıran Kırgın Çiçekler'in Meral'ini, bir de gerçek hayattaki Instagram paylaşımlarıyla görün!

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Gayri meşru olduğu gerekçesiyle annesi tarafından yetimhaneye verilen Meral olarak tanıdığımız başarılı oyuncu Aleyna Solaker, dizideki performansının yanı sıra büyüleyici sesiyle de Türk halkının hayranlığını kazandı.
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Oyunculuk kariyerine küçük yaşta iken başlayan 24 yaşındaki Aleyna'nın, Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parladı ve büyük bir popülerlik kazandı.
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Büyük popülerlik kazanan Aleyna, 2 sezondur ekranlardan uzak olmasına rağmen cesur pozlarıyla Instagram'da takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
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Instagram'da 1,1 milyon takipçiye sahip olan Aleyna, oldukça cesur pozlarını paylaşıyor.
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Aleyna'nın 1 paylaşımı 3 saat içinde 50 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum alıyor.
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Aleyna Solaker kimdir?
Aleyna Solaker kimdir?
1994 senesinde İstanbul'da doğan Aleyna Solaker, genç yaşına rağmen bir çok projede usta isimlerle çalıştı. Mankenlikte yapan güzel oyuncu kendisindeki oyunculuk yeteneğini de ortaya çıkarmak adına Kuş Dili, İşte Benim ve Altındağ gibi filmlerde rol aldı.
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Oldukça genç bir oyuncu olan Aleyna Solaker henüz 24 yaşında. İstanbul'da dünyaya gelen Aleyna Solaker, 56 kilogram ağırlığında ve 1.72 boya sahip.
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Oyunculuktan önce podyumlarda yer alan başarılı sanatçı 2006 senesinde Kuş Dili isimli televizyon dizisinde yer aldı. 'İşte Benim' isimli sinema filmi ise ilk film deneyimini yaşadı.
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2009 senesinde 'Dersimiz Atatürk' isimli televizyon dizisinde yer alan Aleyna Solaker, oyunculuğu ile ön plana çıktı ve çok konuşulan isimlerden birisi oldu.
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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:00 
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