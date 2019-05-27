Kırışıklıklara Aldanmayın! Yaşını Duyan Kulaklarına İnanamıyor

1 Ehlers - Danlos sendromundan muzdarip olan 28 yaşındaki Sara Geurts'ın vücudu hastalığı yüzünden kırışıklıklar içinde.

2 Ancak hastalığını umursamayan genç kadın, modellik yaparak, adeta hastalığına meydan okuyor.

3 Modellik kariyerine başladıktan iki yıl sonra, Instagram fenomeni oldu ve 80 bin takipçisiyle vücut pozitif aktivisti olarak ün kazandı.

4 Sara'nın hastalığının farkına yedi yaşındayken vardılar. Ergenliğe girerken hastalığının belirtileri daha da ilerledi. Semptomlar ortaya çıkmaya başladığında Sara, doktorları ziyaret etmek ve bir dizi farklı test yaptırmak zorunda kaldı. Dermatoloğa getirdiklerinde 10 yaşında bile değildi, saçının üst kısmında akne ve yaralar oluşmaya başladı. Birtakım testler yapıldıktan sonra Ehlers-Danlos teşhisi kondu. Ehlers - Danlos sendromu, vücudun kolajen üretimini engelliyor ve bu durum da cildin normalden daha çabuk bir şekilde kırışmasına yol açıyor.

5 Yıllarca düşük özgüvenle yaşadı. Hakaret ve zorbalığa maruz kaldı. 2015 yılında, kadınların çatlaklarını, yaralarını ve diğer kusurlarını kutlayan Tumblr sayfasına 'Love Your Lines' fotoğrafını sundu.

6 Sara'nın en büyük destekçilerinden biri ve modellik yapmasının nedeni, şu anda Sara'nın kişisel fotoğrafçısı olan kız arkadaşı Briana Berglund.

7 Briana, "Son birkaç yılda katettiği yollar için onunla gurur duyuyorum. "Sara'daki engelliliği veya bozukluğu gerçekten görmüyorum. O benim için çok güzel. Ona baktığımda bir kusur göremiyorum."

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