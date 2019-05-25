Son Dakika Haberleri: Kırmızı Halıda Şoke Eden Evlenme Teklifi! Bakın O Adam Kim Çıktı

Kırmızı Halıda Şoke Eden Evlenme Teklifi! Bakın O Adam Kim Çıktı

6 saat önce

Bu yıl 72. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde yaşanan en ilginç olaylardan biri de evlenme teklifi oldu. Davetlilerden bir adam bir anda dizlerinin üzerine çökerek yanındaki kadına evlenme teklif etti. Bakın o adam kim çıktı...

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72.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, geçen akşam bir film galasında yapılan sürpriz evlilik teklifi galaya renk kattı.
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Tüm gözler filmin oyuncularının kırmızı halı geçişini takip ederken gala davetlilerinden bir adam bir anda dizlerinin üzerine çökerek yanındaki kadına evlenme teklif etti.
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Böylece tüm kameralar da bir anda onlara yönelmiş oldu. Tüm dünyanın gözü önünde evlenme teklifi alan genç kadın büyük bir heyecan ve mutlulukla teklifi kabul etti.
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Festivale damga vuran bu olayın kahramanlarının kimlikleri ise kısa süre sonra belli oldu. 63 yaşındaki Yunan gece kulübü sahibi milyoner Milos Kant ve 25 yaşındaki Portekizli televizyon şovu yıldızı Marguerite Aranha...
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İngiliz basınında yer alan bilgiye göre 25 yaşındaki güzel Marguerite Aranha, milyoner Milos Kant'ın kulüplerinden birinde çalışıyormuş. Tanışır tanışmaz aşk yaşamaya başlayan ikilinin nisandan beri birlikte olduğu söyleniyor.
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Hemen aynı eve taşınan aşıklar birlikte bol bol tropik yerleri gezip tatil yaptıktan sonra Marguerite Aranha'nın ailesinin yanına gitmişler ve müstakbel damat bey sevdiği kadının ailesiyle tanışmış.
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Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:36 
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