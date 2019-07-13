Kısa mesaj sonu oldu! Başka bir erkekle yatak pozları ortaya çıkan genç kız canına kıydı

Genç kız, erkek arkadaşına her şeyi anlatmak için yüz yüze konuşmayı teklif etti ancak bu teklifi reddedildi.

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Genç kız bunun üzerine erkek arkadaşına, ''Ben korkunç biriyim, seni seviyorum, benden nefret ettiğini biliyorum, beni affet mesajı'' gibi bir yığın kısa mesaj gönderdikten sonra kendisini asarak yaşamına son verdi.