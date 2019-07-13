Kısa mesaj sonu oldu! Başka bir erkekle yatak pozları ortaya çıkan genç kız canına kıydı

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İngiltere'de yaşayan 17 yaşındaki Charlotte Guy isimli lise öğrencisi, 2018'in Ocak ayında başka bir erkekle olan yatak pozunu arkadaşına göndermek isterken yanlışlıkla sevgilisine gönderince facia yaşandı.
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Newcastle Üniversitesi'nde öğrenim gören 20 yaşındaki Jack Hurst, kız arkadaşının gönderdiği mesaj karşısında şoke oldu.
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Genç kız, erkek arkadaşına her şeyi anlatmak için yüz yüze konuşmayı teklif etti ancak bu teklifi reddedildi.
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Genç kız bunun üzerine erkek arkadaşına, ''Ben korkunç biriyim, seni seviyorum, benden nefret ettiğini biliyorum, beni affet mesajı'' gibi bir yığın kısa mesaj gönderdikten sonra kendisini asarak yaşamına son verdi.
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Kız arkadaşının kendisine attığı mesajlardan şüphelenen Jack, hemen Manchester polisini aradı. Polis, Charlotte'nin konumunu belirlemek için genç kızın Snapchat hesabından yararlandı.
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Charlotte'un konumu bulan polis, genç kızı St John Rigby kolejinin yakınındaki bir ağaca asılı halde buldu. Genç kız yaşamına son vermişti.
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Charlotte Guy'ın kanında yüksek dozda kokain ve uyuşturucuya rastlandı.