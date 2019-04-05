Kitap Arasında Unuttukları Loto Kuponuna Büyük İkramiye Çıktı!

1 Bir kitabın arasına koydukları loto kuponunun büyük ikramiyeyi kazandığını biletin geçerlilik süresinin dolmasına günler kala tesadüfen fark eden Kanadalı çift, 1 milyon Kanada doları (750 bin ABD doları) tutarındaki ikramiyelerine kavuştu.

2 Kanada'nın Quebec şehrinde yaşayan talihliler Nicole Pedneault ve Roger Larocque, 5 Nisan 2018'de çekilişi yapılan bileti 14 Şubat 2018 yılında satın aldıklarını söyledi.

3 Pedneault bileti torunlarının okul projesine yardımcı olmak amacıyla evde bulunan Japonya kitabını karıştırırken tesadüfen bulduğunu açıkladı. Talihli, "Eğer torunum sunumu için benden yardım istemeseydi, üzgünüm ki bu bileti hiç bulamayacaktık" dedi.