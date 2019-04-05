Son Dakika Haberleri: Kitap Arasında Unuttukları Loto Kuponuna Büyük İkramiye Çıktı!

Kitap Arasında Unuttukları Loto Kuponuna Büyük İkramiye Çıktı!

20 dakika önce

Kanadalı bir çift, kitabın arasında unuttuğu 1 milyon dolar ödüllü loto biletini geçerlilik süresinin dolmasına bir hafta kala fark etti.

1
Bir kitabın arasına koydukları loto kuponunun büyük ikramiyeyi kazandığını biletin geçerlilik süresinin dolmasına günler kala tesadüfen fark eden Kanadalı çift, 1 milyon Kanada doları (750 bin ABD doları) tutarındaki ikramiyelerine kavuştu.
2
Kanada'nın Quebec şehrinde yaşayan talihliler Nicole Pedneault ve Roger Larocque, 5 Nisan 2018'de çekilişi yapılan bileti 14 Şubat 2018 yılında satın aldıklarını söyledi.
3
Pedneault bileti torunlarının okul projesine yardımcı olmak amacıyla evde bulunan Japonya kitabını karıştırırken tesadüfen bulduğunu açıkladı. Talihli, "Eğer torunum sunumu için benden yardım istemeseydi, üzgünüm ki bu bileti hiç bulamayacaktık" dedi.
4
Bileti bulur bulmaz Loto-Quebec internet sitesinden biletin son kullanma tarihini kontrol ettiğini ifade eden talihli, bileti bozdurmak için sadece bir haftası kaldığını gördü. Büyük ikramiyeyi kazanan çift, "Bileti son dakika bulmamız tamamen tesadüf oldu" dedi.

»      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:06 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Bolu Dağı'nda Olay Görüntü! Ayı da Var, Nesli Tükenmekte Olan Anadolu Vaşağı da At Yarışını İzlemeye Giden İngilizler, Alkolün Dozunu Kaçırdı, Dans Edip Kendinden Geçti! Bu Sakızı Çiğneyen Hızla Kilo Veriyor! Çalışan Annelere Müjde! Yarım Gün Çalışan Anne Tam Gün Maaş Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:26:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kitap Arasında Unuttukları Loto Kuponuna Büyük İkramiye Çıktı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]