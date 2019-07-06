Son Dakika Haberleri: Kıvrım kraliçesi, paylaştığı ateşli pozlarla başbakandan 10 kat daha fazla kazanıyor!
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Kıvrım kraliçesi, paylaştığı ateşli pozlarla başbakandan 10 kat daha fazla kazanıyor!

48 dakika önce

Instagram'ın kıvrım kraliçesi Abigail Ratchford, sosyal medya aracılığıyla yılda 907,344 dolar (5 milyon 105 bin TL) kazanıyor.

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Amerika'nın Pelsinvanya eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki model Abigail Ratchford, Instagram ve Snahpchatte paylaştığı fotoğraflar sayesinde yılda 907,344 dolar (5 milyon 105 bin TL) kazanıyor.
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Instagram'da 9,5 milyon takipçisi bulunan Abigail, 2013 yılında ün kazanmaya başladı. Zenginlik ve popülerlik hikâyesi ise fotoğrafçı bir arkadaşının portföy için kendisinden modellik yapmasını istemesiyle başladı.
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Abigail, paylaşım başına 8 bin dolar (45-50 bin TL) alıyor. Sadece takvim satışlarından yaklaşık 1 milyon 252 bin dolar kazanırken, İngiltere bile görevinden istifa eden Theresa May'e tüm ülkeyi yönetmesi için sadece 190 bin dolar (1 milyar TL) ödüyor.
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Daha önce model olmak gibi bir hayalinin olmadığını söyleyen Abigail, hesabında paylaştığı bir fotoğraftan sonra Esquire, Maxim, Playboy gibi dünyaca ünlü dergilerden kendisine teklif geldiğini söyledi.
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Daha önce model olmak gibi bir hayalinin olmadığını söyleyen Abigail, hesabında paylaştığı bir fotoğraftan sonra Esquire, Maxim, Playboy gibi dünyaca ünlü dergilerden kendisine teklif geldiğini söyledi.
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Abigail'in ayrıca kendi özel fotoğraflarının yayınlandığı kendisine ait bir internet uygulaması var. Tabii ki bu uygulamaya giriş de ücretli.
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Abigail, sosyal medya hesabı popülerlik kazanmadan evvel sekreterlik, barmenlik ve avukat asistanlığı yapıyordu. Bu üç işten toplam kazancı haftada 600 doları geçmiyordu.
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Parasının büyük bir kısmını da bikinili posterlerden, takvimlerden ve diğer ürünlerden kazanıyor. Ürünler modelin İnternet sitesinden satılıyor ama Instagram'da reklamı yapılıyor. Abigail, ateşli takvimlerin yılda 120.000, diğer ürünlerin ise 50.000 dolar kazandırdığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:49 
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