Kıvrımlı Barbie Olmak İçin 50 Bin Dolar Harcadı! Son Haline Bakın

1 Kendini "kıvrımlı Barbie" olarak tanımlayan 28 yaşındaki Rocks, bugünkü görüntüsüne kavuşabilmek için defalarca estetik operasyon geçirip 50 bin dolar da para harcadı.



2 Aviva Rocks, neden Barbie bebek gibi görünmek istediğini de şöyle anlatıyor: "Barbie'yi seviyorum çünkü yapay, her zaman mutlu ve ne isterse yapıyor" diyerek anlatıyor.

3 Aviva Rocks, kendi deyişiyle "kıvrımlı Barbie" gibi görünmek için yaptığı her şeyin de kendisini mutlu ettiğini söylüyor: "Estetik operasyonlar beni mutlu ediyor. Çünkü kendimi yeniden yaratıyorum ve kafamdaki güzellik anlayışına giderek yaklaşıyorum."

4 Aviva Rocks, şu ana kadar üç kez göğüs büyütme, iki kez burun düzelttirme ve bir kez de yüz gerdirme operasyonu geçirmiş. Botoks, sayısız dolgu ve kalıcı makyaj da yüzündeki estetik müdahalelerden birkaçı.



5 Şimdi en büyük hayali ise belinin daha ince görünmesi için kaburgasını aldırmak. 21 yaşında ilk estetik operasyonunu geçiren Aviva Rocks'ın bu işten vazgeçmeye de hiç niyeti yok.



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