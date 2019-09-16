Kız arkadaşını kaybettikten sonra hayatı değişti: Yürüyerek 5 kıta 35 ülke gezdi!

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En zorlandığı yer Meksika!

Bu seyahat boyunca en çok zorlandığı yerin Meksika olduğunu söyleyen Tom şunları söyledi: Yürüyerek geçtiğim çok tehlikeli bir ülkeydi ve Meksika kültürü hakkında bir şey bilmiyordum. .

İspanyolca bilemediğim için kimse ile iletişime geçemedim. Bu nedenle maceramın en kötü anlarını da Meksika'da yaşadım. Dediğim gibi tehlike ve korku dolu bir ülkeydi. Yürümeden kalan zamanlarımın çoğunu otelde geçiriyordum. Ayrıca El Salvador'da özellikle çete üyeleri tarafından öldürülmüş insanların hatta karı-kocaların bedenlerini cadde üzerinde görmek bu macerada yaşadığım en kötü tecrübeydi...