Kız arkadaşını kaybettikten sonra hayatı değişti: Yürüyerek 5 kıta 35 ülke gezdi!

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4 yıldır dünyayı yürüyerek geziyor!
ABD'li Tom Turcich 30 yaşında. 17 yaşındayken bir kazada kız arkadaşının hayatını kaybetmesinden sonra hayata bakışı değişti. Üniversitede psikoloji okudu ama hep farklı alanlarda çalışıp para biriktirdi. Tom Turcich 4 yıldır dünyayı yürüyerek geziyor.
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Ölüme yakın olduğunu fark edip yola çıktı
Genç yaştaki kız arkadaşını trafik kazasında kaybettikten sonra ölüme ne kadar yakın olduğunu fark etti. Kendi için bir şeyler yapmaya karar verdi. Dünyayı yürüyerek gezen bir İngiliz ve Amerikalının hikayesi aklına yerleşti ve aynı şeyi yapmaya karar verdi. Yürümeye Amerika New Jersey eyaletinden yürüyerek başladı.
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Arkadaşının ölümünden etkilenerek çıktığı yola Güney Amerika'dan başlayan genç gezgin macera dolu bir rotayı takip ediyor. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Afrika, ve Avrupa'yı gezen Turcich'in son durağı İstanbul oldu.
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Amerika'nın Phidelphia şehrinden sırt çantasını alıp tüm dünyayı yürüyerek dolaşmaya başladı. Yürüyerek önce Güney Amerika Urguay'a gitti. Sonra Meksika'ya, Guatemela, Salvador, Kostarika, Panama sonrasında Kolombiya, Şili, Arjantin..
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Bu ülkeler arasında yürüyüş yaklaşık 2 yılını aldı. Tom tamı tamına 16 bin kilometrelik bir yolculuk yaptı.
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Şimdi Türkiye'de!
Okyanusu aşmak için gemiye bindi. Yolculuğuna kaldığı yerden devam etti. Danimarka'ya geçti. Yürüyerek yine İspanya'ya, Fas, Cezayir oradan İtalya ve şimdi ise Türkiye'ye geldi.
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Karadeniz turuna çıkacak!
10 gün İstanbul'da kaldıktan sonra Karadeniz turu yapacak sonra Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan gibi ülkelerden geçerek Avustralya'ya gidecek sonra ABD'ye geri dönecek.
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Bu yolculukta tek değil! Köpeğiyle geziyor
Tom'un köpeği Savanah, 4 yaşında. Onu Texas Austin'de sahiplendi. Şu anda günde 40 km yürüyebiliyor. Köpeği Savanah için "İyi bir koruyucu. Geceleri çadırın etrafında devriye geziyor. Çok iyi bir arkadaş." diyor.
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En zorlandığı yer Meksika!
Bu seyahat boyunca en çok zorlandığı yerin Meksika olduğunu söyleyen Tom şunları söyledi: Yürüyerek geçtiğim çok tehlikeli bir ülkeydi ve Meksika kültürü hakkında bir şey bilmiyordum. .
İspanyolca bilemediğim için kimse ile iletişime geçemedim. Bu nedenle maceramın en kötü anlarını da Meksika'da yaşadım. Dediğim gibi tehlike ve korku dolu bir ülkeydi. Yürümeden kalan zamanlarımın çoğunu otelde geçiriyordum. Ayrıca El Salvador'da özellikle çete üyeleri tarafından öldürülmüş insanların hatta karı-kocaların bedenlerini cadde üzerinde görmek bu macerada yaşadığım en kötü tecrübeydi...
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En eğlendiği yer Türkiye-Edirne!
Edirne'de misafirperver vatandaşlar tarafından ağırlandığını söyleyen Tom şunları söyledi: Edirne'de UzunKöprü köyünde, bir adam beni evine davet etti. Akşam yemeğinden sonra köydeki bir düğüne gittik. Düğünde çok eğlendim. Bunun seyahatim boyunca yaşadığım en güzel tecrübelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim.
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En haz duyduğu an Guatemala'da!
Guatemala'da bir göle yakın olan yaklaşık 2000 metre yüksekliğindeki bir volkanik dağın üzerine çıkan Tom, orada gördüğü manzara ve yıldızlara bu kadar olmanın verdiği mutluluk ve haz seyahati boyunca yaşadığı en mutluluk ve heyecan verici an olduğunu söyledi.
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Çektiği fotoğraflarla fenomene dönüştü
Tom, fotoğraf çekmeyi de çok seviyor. Instagram'da 'theworldwalk' isimli hesabındaki paylaşımlarıyla herkese ilham oluyor.
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Tom seyahatimi bitirdikten sonra bir fotoğraf kitabı çıkarmayı düşünüyor.