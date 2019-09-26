Kız kardeşini 189 kez bıçaklayıp gözlerini oymuştu! Cezası belli oldu
1 saat önce
Kız kardeşini 189 kez bıçaklayıp öldüren 22 yaşındaki Elizaveta Dubrovina, 3 sene psikiyatrik tedavi gördükten sonra 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Rusya'nın St Petersburg şehrinde yaşayan 17 yaşındaki model Stefania Dubrovina (solda), 2016 yılında ismi açıklanmayan 42 yaşındaki bir adamın dairesinde ölü bulundu.
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Kıskançlık krizine girip kız kardeşini öldürdü!
Olayı soruşturan polis şok edici gerçeği ortaya çıkardı. 22 yaşındaki Elizaveta Dubrovina (sağda) kıskançlığından ötürü 17 yaşındaki modellik yapan kız kardeşi Stefania Dubrovina'yı (solda) vahşice öldürdü.
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17 yaşındaki genç model Stefania Dubrovina ablası Elizaveta tarafından tam 189 kere bıçaklandı.
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Elizaveta, kız kardeşinin gözlerini yerinden çıkardı ve kulaklarını kesti.
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25 yıl hapis cezası verildi!
Elizaveta, cinayeti işlediğinde 19 yaşındaydı ve akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesi ile tedaviye gönderilmişti. Psikolojik tedavisi 3 sene süren Elizaveta, sonra dün çıktığı mahkemede 25 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.
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26.9.2019 11:20:37. #1.11#
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