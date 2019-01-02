Son Dakika Haberleri: Kız Olarak Doğdu Diye Babası Asitle Saldırıp, Bu Hale Getirdi

Kız Olarak Doğdu Diye Babası Asitle Saldırıp, Bu Hale Getirdi

1 saat önce

Henüz 2 yaşındayken, sadece kız olarak dünyaya geldi diye babası tarafından vahşice saldırıya uğrayan Hintli genç kadın, şimdi şiddete uğramış diğer kadınları bir çatı altında toplayıp, hayata adapte eden, bundan gurur duyan, kendisini dünyanın en mutlu kadını ilan eden ve bir moda tutkunu.

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İki aylıkken gözü dönmüş babası tarafından vahşice öldürülmeye çalışılan Anmol Rodrigous, şimdilerde fiziksel ve duygusal acılarını yenmekle kalmadı, aynı zamanda onun gibi birçok kadına ilham kaynağı oldu. Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan Anmol, kendisini dünyanın en mutlu kızı ilan eden bir moda tutkunu.
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Küçük yaşta babası tarafından asit saldırısına maruz kalan Anmol: ''Bu halde olmamın nedeni dünyaya sadece kız olarak gelmem. Babam tarafından saldırıya uğradığımda iki aylıktım. Ben komşularımız sayesinde hayattayım, çünkü beni seven annem, babamın saldırısından kurtulamadı.
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Beş yıl boyunca hastanede, doktorların gözetimi altında tutuldum. Yaralarım bir dereceye kadar iyileştiğinde yetimhaneye yerleştirildim ve burada eğitim aldım. Yanık bir yüzle büyümek korkunçtu. Kimse benden nefret etmese de ilk gördüklerinde korkuyorlar. Ancak birçok arkadaşım var. Artık hayatımı olduğu gibi yaşamayı seviyorum. Bir zamanlar farklı olduğumu hissetmemiştim. Tek gözüm olduğu için ya da buruşuk bir cilde sahip olduğum için kendimi hiç değerli görmemiştim. Ama zamanla kendimi kabul ettim ve bu bana hayata devam etmem için umut ve güven verdi.''
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Üniversiteyi iki yıl önce bitiren Anmol, onun gibi kadınlara yönelik iş olanakları sağlamak için kadın liderler ve politikacılarla temasa geçti. Bir vakıf kuran ve kadınlara rehberlik yapan genç kadın, kadınları rehabilite etmeyi ve tekrar hayata kazandırmayı amaçlıyor.
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Aynı zamanda moda tutkunu olması nedeniyle modellik de yapan Anmol, asit saldırısına uğrayan kadınlara seslenerek, ''bizim merhamete değil, desteğe ihtiyacımız var. Asit yüzümüzü değiştirebilir ama ruhumuz aynı. Kendimizi kabul etmeliyiz. Yüzünüzdeki peçeleri çıkarın ve özgüvenle yürüyün'' diyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:50 

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YORUMLAR (4)
  • demek..: Eskiden yani islamiyetten önce de kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı.. Ama İslam geldi ve bunu ortadan kaldırdı... islamı öğrenen ve yaşayanlar artık bu olaylardan uzak durdu ve engellediler.. Artık kız çocukları ve kadınlar toplumda değer görmeye başladı... kadına en güzel değer islam vermiştir.. bunun lamı cimi yok... Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
  • ..: Bundan sonra bu siteyi takip etmeyeceğim her zaman çelişkili haber .Babası 2 yaşındayken mi yaktı, 2 aylıkken mi Haberlerinizin çoğu bu şekilde. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • KAAN: HERŞEYİN BAŞI CEHALET AMA YARI CEHALET BİLDİĞİNİ SANIPTA HİÇBİRŞEY BİLMEYENLER AKLI OLUP FİKRİ OLMAYANLAR Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır


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