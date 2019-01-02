Kız Olarak Doğdu Diye Babası Asitle Saldırıp, Bu Hale Getirdi
1 saat önce
Henüz 2 yaşındayken, sadece kız olarak dünyaya geldi diye babası tarafından vahşice saldırıya uğrayan Hintli genç kadın, şimdi şiddete uğramış diğer kadınları bir çatı altında toplayıp, hayata adapte eden, bundan gurur duyan, kendisini dünyanın en mutlu kadını ilan eden ve bir moda tutkunu.
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İki aylıkken gözü dönmüş babası tarafından vahşice öldürülmeye çalışılan Anmol Rodrigous, şimdilerde fiziksel ve duygusal acılarını yenmekle kalmadı, aynı zamanda onun gibi birçok kadına ilham kaynağı oldu. Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan Anmol, kendisini dünyanın en mutlu kızı ilan eden bir moda tutkunu.
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Küçük yaşta babası tarafından asit saldırısına maruz kalan Anmol: ''Bu halde olmamın nedeni dünyaya sadece kız olarak gelmem. Babam tarafından saldırıya uğradığımda iki aylıktım. Ben komşularımız sayesinde hayattayım, çünkü beni seven annem, babamın saldırısından kurtulamadı.
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Beş yıl boyunca hastanede, doktorların gözetimi altında tutuldum. Yaralarım bir dereceye kadar iyileştiğinde yetimhaneye yerleştirildim ve burada eğitim aldım. Yanık bir yüzle büyümek korkunçtu. Kimse benden nefret etmese de ilk gördüklerinde korkuyorlar. Ancak birçok arkadaşım var. Artık hayatımı olduğu gibi yaşamayı seviyorum. Bir zamanlar farklı olduğumu hissetmemiştim. Tek gözüm olduğu için ya da buruşuk bir cilde sahip olduğum için kendimi hiç değerli görmemiştim. Ama zamanla kendimi kabul ettim ve bu bana hayata devam etmem için umut ve güven verdi.''
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Üniversiteyi iki yıl önce bitiren Anmol, onun gibi kadınlara yönelik iş olanakları sağlamak için kadın liderler ve politikacılarla temasa geçti. Bir vakıf kuran ve kadınlara rehberlik yapan genç kadın, kadınları rehabilite etmeyi ve tekrar hayata kazandırmayı amaçlıyor.
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Aynı zamanda moda tutkunu olması nedeniyle modellik de yapan Anmol, asit saldırısına uğrayan kadınlara seslenerek, ''bizim merhamete değil, desteğe ihtiyacımız var. Asit yüzümüzü değiştirebilir ama ruhumuz aynı. Kendimizi kabul etmeliyiz. Yüzünüzdeki peçeleri çıkarın ve özgüvenle yürüyün'' diyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:50
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