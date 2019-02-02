Ekranların Kızıl Güzelleri...

1 Meryem Uzerli Şimdilerde saçlarını sarı kullanmayı tercih etse de o hep kalbimizde kızıl halini korudu. Hürrem ile bir dönem ülkemizde kızıl rüzgarları estirdi ve kızıl saçı moda haline getirdi.

2 Nicole Kidman Kızıl kadın dediğimizde Aman Yarabbi diyerek aklımıza gelen ilk isim Nicole Kidman oluyor. Tom Cruise ile olan evliliği ile birçok kalbi kırdı. Ancak birçok hayranı hala onu ilk sıralarda tutuyor.

3 Elçin Sangu Son zamanların en beğenilen ve popüler isimlerinden kendisi. En belirgin özelliği ise oldukça sağlıklı kızıl saçları. Saçları o kadar beğeniliyor ki Sangu, şampuan reklamlarının aranan yüzü oldu.

4 Yeliz Kuvancı Yeliz Kuvancı, kendisini bize "Öyle Bir Geçer Zaman Ki"de Mete'nin unutamadığı güzel öğretmeniydi. Muhtemelen bir öğretmene göre oldukça güzel olmasının sırrı güzel kızıl saçlarıydı.

5 Emma Stone Dünyaca ünlü oyuncu beyaz teni ve mavi gözlerinin avantajını kullanarak her türlü saç rengini kendini yakıştırıyor. Ama bazılarının gönlünde kızılın yeri çok farklı. Oldukça cüretkar bir görüntü oluştuğu kesin.

6 Karen Gillan "Doctor Who"unu fanı olmasanız da Amy karakteri ile tanıdığımız Karen Gillan, güzelliği ile kendi fan grubunu oluşturdu. Bir İskoç kızını oldukça güzel temsil eden Gillan, kızıl kadınlarında oldukça güzel bir örneği.

7 İrem Sak Kendisi doğal bir kızıl değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta saçlarını dizi için boyattı. Ancak kızıl ona çok yakıştı. Sonrasında saç rengini değiştirse de biz onun kızıl saçlarını hiç unutmadık.

8 Gülçin Şantırcıoğlu Türk dizilerinde kızıl saçlı tecrübeli oyunculardan Şantırcıoğlu, "Elveda Rumeli" ile bir Balkan kızına oldukça yakıştı kızıl saçları.

9 Nilperi Şahinkaya Romantik komedilerin yaramaz kızı Nilperi Şahinkaya, adeta kızılın elli tonu. Birçok kızılı saçında arındıran güzel oyuncu, kızıl kadın oyuncular dendiğinde akıllara gelen isimlerden.