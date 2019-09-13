Kızıyla oyun oynamak için girdiği oyun parkında felç geçirdi!

Doktorlar, ayak parmaklarını hareket ettirebildiği için iyi bir iyileşme sağlayacağı konusunda umutlu. Hasarlı omuriliğinde çalışan doktorlar, bir süre sonra baskıyı hafifletmek için boynundan kemikleri çıkaracak ve onu düz tutmak için metal bir çubuk ekleyecek.

29 yaşındaki eşi Carly Fraser olayla ilgili şunu söyledi: "Oyun parkındaki, yumuşak iskeletlerden birine öyle sert şekilde kafasını çarptı ki boynunu felç etti."

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Doktorlar umutlu, Ashley ise oldukça güçlü!

"6 hafta boyunca düz yatak istirahati yapıyor ve zamanla Ashley'in uzuvlarının hareketini tekrar kazanmaya başlamasını umuyor ve dua ediyoruz. Şimdiden inanılmaz ilerleme kaydetti. Doktorlar çok umutlu. Bu tür bir yaralanmanın iyileşmesi kişiden kişiye değişiyor ama Ashley çok olumlu ve kendine güveniyor. Yapabileceğimiz tek şey umut ve mümkün olan en iyi sonuç için dua etmektir.