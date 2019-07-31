Klip arkadaşlığı aşka döndü! Ünlü çift denizde birbirini öpmeye doyamadı

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Señorita şarkısının klibinde birlikte rol aldıktan sonra aralarında elektriklenme olan Camila Cabello ve Shawn Mendes, aşkı tam gaz Miami'de devam ediyor.
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22 yaşındaki Cabello ile 20 yaşındaki Mendes, arkadaşlarıyla birlikte gittikleri tatilde romantik dakikalar yaşadı.
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Denizde öpüşürken görülen çift, paparazziler tarafından görüntülendiklerini anlasalar da aldırmadılar.
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Bir ara Cabello, sevgilisi Mendes'e kendilerini görüntüleyen paparazziyi işaret etti.
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Cabello, konser turnesi için Miami'de bulunan Mendes'e eşlik ediyor ve çift konser dışındaki zamanlarını tatil yaparak geçiriyor.
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Mendes, yarın gece Orlando'da konser verecek.
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Aralarında ilişki başladığı ortaya çıkan ünlü çift, boy farklarıyla eleştirilmişti.
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Ancak Cabello açıklamasında bunun bir önemi olmadığını dile getirmişti.