Klip arkadaşlığı aşka döndü! Ünlü çift denizde birbirini öpmeye doyamadı

1 Señorita şarkısının klibinde birlikte rol aldıktan sonra aralarında elektriklenme olan Camila Cabello ve Shawn Mendes, aşkı tam gaz Miami'de devam ediyor.

2 22 yaşındaki Cabello ile 20 yaşındaki Mendes, arkadaşlarıyla birlikte gittikleri tatilde romantik dakikalar yaşadı.

3 Denizde öpüşürken görülen çift, paparazziler tarafından görüntülendiklerini anlasalar da aldırmadılar.

4 Bir ara Cabello, sevgilisi Mendes'e kendilerini görüntüleyen paparazziyi işaret etti.

5 Cabello, konser turnesi için Miami'de bulunan Mendes'e eşlik ediyor ve çift konser dışındaki zamanlarını tatil yaparak geçiriyor.





6 Mendes, yarın gece Orlando'da konser verecek.

7 Aralarında ilişki başladığı ortaya çıkan ünlü çift, boy farklarıyla eleştirilmişti.

8 Ancak Cabello açıklamasında bunun bir önemi olmadığını dile getirmişti.

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