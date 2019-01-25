Klozete Oturan Kadın Bir Anda Hayatının Şokunu Yaşadı
26 dakika önce
Avusturalya'da bir kadının klozete oturmasıyla yerinden fırlaması bir oldu! Klozetin içindeki yılan tarafından ısırılan kadın hayatının şokunu yaşadı.
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İnsanı tuvalette oturmaya korkutan olay Avusturalya'nın Brisbane şehrinde gerçekleşti. 59 yaşındaki Helen Richards bir akrabasının evinde tuvaleti kullanmak istedi. Kadın, klozete önceden giren yılan tarafından ısırıldı.
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Salı gecesi yaşandığı belirtilen olayda Richards'ın 1.5 metre uzunluğunda olduğu belirtilen yılanının saldırısından küçük yaralarla kurtulduğu bildirildi.
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Klozete oturduktan sonra 'keskin bir dokunuş' hissettiğini ifade eden talihsiz kadın "Aşağıda olan pantolonumla yerimden fırladım ve geriye baktım. Uzun boyunlu, kaplumbağaya benzer bir şey klozetin içine geri çekiliyordu" ifadelerin kullandı.
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Klozeti kapattıktan sonra yılan yakalayıcısı Jasmine Zeleny'i aradığını dile getiren Richards, vücudundaki ısırık yaralarının antiseptikle tedavi edildiğini sözlerine ekledi.
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Klozetteki yılanı çıkartan görevli Jasmine Zeleny, susuz kalan yılanların klozetlere girmesinin bölgede yoğun şekilde yaşandığını hatırlatarak klozetlerin oturulmadan önce kontrol edilmesini istedi.
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Yılan uzmanı Jasmine Zeleny, yılanı klozetten çıkarıp, yakındaki bir nehire götürdü.
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Sakın sifonu çekmeyin
Klozetlerde yılan gördükten sonra sifonun çekilmemesi gerektiğinin altını çizen Zeleny, "Kesinlikle sifonu çekmeye kalkışmayın. Çünkü yılan borulardan tekrar geri gelebilir. Müdahale etmeyip kendi haline bırakın ve sonra bir yılan yakalayıcısı gelip yılanı alabilir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:12
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