Klozete Oturan Kadın Bir Anda Hayatının Şokunu Yaşadı

İnsanı tuvalette oturmaya korkutan olay Avusturalya'nın Brisbane şehrinde gerçekleşti. 59 yaşındaki Helen Richards bir akrabasının evinde tuvaleti kullanmak istedi. Kadın, klozete önceden giren yılan tarafından ısırıldı.

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Klozete oturduktan sonra 'keskin bir dokunuş' hissettiğini ifade eden talihsiz kadın "Aşağıda olan pantolonumla yerimden fırladım ve geriye baktım. Uzun boyunlu, kaplumbağaya benzer bir şey klozetin içine geri çekiliyordu" ifadelerin kullandı.