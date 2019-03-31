Klozette Dehşete Düşüren Manzara! Az Daha Felaketi Yaşayacaktı
1 saat önce
Güney Afrika'daki Pretoria kentinde annesi Juliette Roos tarafından klozete gönderilen 5 yaşındaki kız çocuğu, klozete oturduğu sırada kobra yılanını fark etmeden tuvaletini yaptı.
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Dehşet verici olay Güney Afirika'nın Pretoria kentinde yaşandı. 5 yaşındaki kız çocuğu tuvalete girdi. Küçük kızı klozetten kaldırmaya giden annesi ise gördüğü manzara karşısında dehşete düştü.
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Afrika'da 5 yaşındaki kız çocuğu kobra yılanından habersiz klozete oturdu. Küçük kızı kaldırmaya giden anne ise gördüğü manzara karşısında ise çığlık çığlığa kaldı.
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Annenin yardım çığlıklarını duyan kocası Johan, bulduğu bir demir ile yılanı bağlayıp klozetten çıkarmaya çalıştı. Ancak yılan suya geri düştü.
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Anne Juliette yaptığı açıklamada "Bu çok korkutucu ve sadece filmlerde olan bir şeydi. Kızım yılanı fark etmeden tuvaleti kullanmıştı. Tuvaleti bittiğinde bana seslendi. Yılanların klozet deliğinden çıktıklarını gördüm. Kızımın paniklemesini istemedim bu yüzden ona dönmemesini söyledim."
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Anne Juliette, "Bundan sonra iki kez kontrol etmeden asla tuvalete gitmeyeceğim!" açıklamasını yaptı. Kocası Johan ise şöyle dedi: "Banyoda bir örümcekle karşılaşacağımı düşündüm ama tuvalette bir yılan bulmayı asla beklemiyordum."
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Tükürme kobraları oldukça zehirlidir. Zehirleri sitotoksiktir ve bu da büyük bir şişmeye ve doku kaybına neden olur. Doğu Güney Afrika'daki en yaygın zehirli türlerdir.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:45
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