Klozette Dehşete Düşüren Manzara! Az Daha Felaketi Yaşayacaktı

1 Dehşet verici olay Güney Afirika'nın Pretoria kentinde yaşandı. 5 yaşındaki kız çocuğu tuvalete girdi. Küçük kızı klozetten kaldırmaya giden annesi ise gördüğü manzara karşısında dehşete düştü.

2 Afrika'da 5 yaşındaki kız çocuğu kobra yılanından habersiz klozete oturdu. Küçük kızı kaldırmaya giden anne ise gördüğü manzara karşısında ise çığlık çığlığa kaldı.

3 Annenin yardım çığlıklarını duyan kocası Johan, bulduğu bir demir ile yılanı bağlayıp klozetten çıkarmaya çalıştı. Ancak yılan suya geri düştü.

4 Anne Juliette yaptığı açıklamada "Bu çok korkutucu ve sadece filmlerde olan bir şeydi. Kızım yılanı fark etmeden tuvaleti kullanmıştı. Tuvaleti bittiğinde bana seslendi. Yılanların klozet deliğinden çıktıklarını gördüm. Kızımın paniklemesini istemedim bu yüzden ona dönmemesini söyledim."

5 Anne Juliette, "Bundan sonra iki kez kontrol etmeden asla tuvalete gitmeyeceğim!" açıklamasını yaptı. Kocası Johan ise şöyle dedi: "Banyoda bir örümcekle karşılaşacağımı düşündüm ama tuvalette bir yılan bulmayı asla beklemiyordum."